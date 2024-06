Nagyon jól éreztem magam a Szerencsekerékben, kellemes társaságom is volt, Bogi és Geri nagyon szimpatikusak, csodálkoztam is, két ilyen szimpatikus fiatal hogy nem találta meg a közös hangot, de természetesen ez az ő dolguk. Az is szóba került, nem lehetetlen, hogy a jövőben összefutunk egy kávéra