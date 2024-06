Magyar diák lett döntős a TSL 2024 Nemzetközi Esszé Versenyen. A TSL (Trust for Sustainable Living) 2024 International Student Essay Competition idei esszéíró versenyén Bereczki Bryan a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 7. osztályos tanulója kiemelkedő eredményt ért el és döntőbe jutott – tudatta portálunkkal az iskola.

Bereczki Bryan kiemelkedő eredményével bejutott a nemzetközi verseny döntőjébe

Forrás: Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

Az esszé témája a „How can bringing nature into my community help achive the UN SDG?” Az igen nehéz témában írott esszé pontos eredménye július 18-án a vitaversenyen fog kiderülni. A vitaversenyen Bryan is megméretteti magát egy nemzetközi csapat tagjaként.

A nemzetközi verseny adta lehetőségek

Ez a verseny lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy fejlesszék érvelési és kommunikációs képességeiket, valamint jobban megértsék a különféle globális és társadalmi kérdéseket.

Kapus Leona, aki aktívan támogatja a diákokat angol nyelvű és fenntarthatósági projektekben, most hivatalosan is elismerést kapott erőfeszítéseiért. A Teacher Champion cím olyan tanároknak jár, akik nemcsak inspirálják, hanem aktívan segítik is tanulóikat. Leona munkáját diákjai sikerei bizonyítják, hiszen a versenyeken induló diákok többször is kiemelkedő eredményeket értek el ebben a tanévben.

A TSL International Student Essay Competition célja, hogy a világ minden tájáról érkező diákokat ösztönözze a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos gondolkodásra és cselekvésre. A verseny lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok megosszák ötleteiket és megoldási javaslataikat a globális kihívásokkal kapcsolatban. Az esszéket neves szakértők értékelik, és a legjobbak különféle kategóriákban kapnak elismerést.