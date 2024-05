Hajdúdorogon jó közösség is épült

– Hajdú-Bihar és Hajdúdorog gondoskodóan, a jó gazda módján gazdálkodik a forrásokkal – hangsúlyozta Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke. Úgy véli, a mostani projekt is azt példázza, törekedni kell arra, hogy azt a fejlesztést valósítsák meg, ami az adott helyre éppen szükséges. Bizakodását fejezte ki, hogy az új házakba beköltözők bár csak átmenetileg laknak majd itt, de inspirációt és lendületet kaphatnak a jövőjükhöz.

Emlékeztetett rá, hogy a projekt kockázatos volt, mert igen rövid idő alatt kellett megvalósítani. Végezetül elmondta, hogy a város a TOP Plusz keretében már több mint 800 millió forint értékű fejlesztésbe kezdett bele.

– Aki mer az nyer – jelentette ki Tiba István országgyűlési képviselő, és egy focis hasonlatot hozott: annak idején sokan bírálták a budapesti Puskás Aréna megépítését, azonban 2026-ban BL-döntőt rendez ott Magyarország, és azon kívül is számos rendezvény tölti meg a 60 ezer férőhelyes stadiont. – Öt éve választás előtt állt a Hajdúdorog, mely nem fejlődött kellően, a lakói pedig úgy határoztak, új polgármestert bíznak meg a vezetéssel. Jól döntöttek, a város nyert, az elmúlt öt évben kétszer annyi fejlesztés valósult meg, mint az azelőtti ötben – idézte fel a képviselő, hozzátéve, hogy minden terület fejlődött ebben a ciklusban és mára Hajdúdorog felzárkózott a szomszédos településekhez.

– Minden településen lehet alkotni, ha kihasználják a lehetőségeket! De azt is ki kell emelni, az elmúlt években ugyanolyan hangsúlyt fektettek arra, hogy egy közösség alakuljon ki Hajdúdorogon, és ez ma nagyon fontos – jegyezte meg.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere

Forrás: Molnár Péter

Beérett a munka gyümölcse

Horváth Zoltán polgármester elmondta, a projekt TOP-os forrásból valósult meg, ami még az előző, a 2014-2020-as uniós ciklus támogatása volt, és megerősítette, nem volt könnyű végigvinni. – Az utolsó pillanatban jött a lehetőség, és mi valóban bátran éltünk vele. Présben voltunk a megvalósítást illetően, ami nagy feladatot rótt mindenkire. 4-5 hónap alatt épültek fel a házak, alapozástól a tetőig, de igen jó minőségben, magas műszaki tartalommal készültek el – mutatott rá.

Elmondta még, hogy a projekt részeként elvégzett útfejlesztés 1865 méternyi szakaszt érintett, többek közt a Dohánybeváltó utcát, mely mára a legjobb útja a városnak. Egyik oldalán lakóházak sorakoznak, a másikon gazdasági társaságok telephelyei, tehát kijelenthető, hogy a megvalósított program nem csak szociális szempontból fontos. A kamerák beszerzése a közbiztonság erősítését, illetve a prevenciót szolgálja, továbbá fásítás is történt a Böszörményi úton.

– Ez a projekt egy másikkal karöltve valósulhatott meg, utóbbi a szegregált területek komplex felzárkóztatását célozta. Ezen belül voltak képzések, tréningek, eszközbeszerzés keretében vásároltunk 10 pavilont és 10 laptopot. Továbbá közel 80 programot szerveztünk kulturális, szórakoztató, szociális téren, melyeken nagyon sokan vettek részt – sorolta Horváth Zoltán.

Beszélt arról, hogy a most átadott beruházás növeli a város vagyonát is, mely az elmúlt öt évben 1 milliárd forintnyi értékkel emelkedett, főként a nyertes pályázatok megvalósítása révén. 2014-2019 között 1 milliárd 150 millió, míg az ő vezetése alatt, 2019-től mostanáig 2 milliárd 350 millió forintnyi forrást nyert el a város önkormányzata. Úgy véli, az elmúlt szűk öt évben befektetett rengeteg munka ért be mostanra; a bérlakások után néhány nappal szabadidőparkot és stabilizált dűlőutakat is átadnak majd.