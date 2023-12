A kezdetben Dohányipari Technikumként működő Irinyi félévszázados múltat tudhat maga mögött. Követve a város gazdasági fejlődését, folyamatosan új képzési irányok felé fordult, így jött létre egy rendkívül színes képzési palettával működő szakképző intézmény. Hogy milyen szakmákat sajátíthatnak el itt a diákok, és kinek ajánlott az Irinyit bejelölnie a középiskolai jelentkezéskor, a Haon a napokban Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárját kérdezte, aki elmondta: az Irinyi népszerű, keresett szakképző iskola és technikum. Képzési kínálata 2024/2025-ös tanévtől gazdagodik a Rendészet és közszolgálat ágazattal, azon belül a közszolgálati technikus, valamint a rendészeti őr szakmákkal. – Az Irinyi a mai szakképzési rendszerben vegyesprofilú technikusi és szakképző iskolai képzést valósít meg hat ágazatban. Meghatározó élelmiszeripari, logisztikai cégek, valamint szociális intézmények segítik a szakképzést és várják az itt végzett tanulókat – fűzte hozzá.

Modern és klasszikus szakmák

– Az Irinyi technikusképzésben öt ágazatban képez: Közlekedés és szállítmányozás ágazatban logisztikai technikus, Sport ágazatban fitness-wellness instruktor, sportedző, Szociális ágazatban kisgyermekgondozó, -nevelő, Turizmus-vendéglátás ágazatban vendégtéri szaktechnikus, turisztikai technikus, Rendészet és közszolgálat ágazatban pedig a már korábban említett közszolgálati technikus szakma választható – sorolta Tirpák Zsolt.

Forrás: Debreceni SZC Irinyi János Technikum

Elmondta, hogy a szakképző iskolai képzés hároméves képzési forma, melynek első éve, a 9. évfolyam ágazati alapoktatás, általános szakmai orientáció, a következő két éve pedig a szakmai képzés. – Az ágazati alapoktatás időszakában a szakmai alapokat tanműhelyi, tankonyhai, tanéttermi, tancukrászati környezetben ismerhetik meg, a 10. évfolyamtól a képzést a duális partnerekkel együttműködve valósítjuk meg, ami lehetőséget nyújt a szakmát tanulóknak, hogy élő szakmai környezetben ismerjék meg a munka világát, a munkakultúrát és a legmodernebb technológiai megoldásokat. Az Irinyi szakképző iskolai képzésében Élelmiszeripari ágazatban pék, hentes és húskészítmény-készítő, pék-cukrász, élelmiszeripari gépkezelő, Rendészet és közszolgálat ágazatban rendészeti őr képzés választható – fejtette ki. Kitért arra is, hogy a szakképző iskolai képzési formában azok a tanulók, akik szeretnének érettségi vizsgát tenni, felnőttoktatás formájában megtehetik, és azt követően számukra is nyitva áll a felsőoktatás lehetősége. Jellemzően azonban az ebbe a képzésbe bekapcsolódók nagyon szeretik a szakmájukat és rövid időn belül megjelennek a munkaerőpiacon.

Ingyenes nemzetközi kitekintéssel

A kancellár hangsúlyozta, hogy mivel a munkaerőpiaci versenyképesség egyik legfontosabb feltétele a szakmai tudás mellett az idegennyelv-tudás, az intézményben angol és német nyelv oktatását biztosítják. – Az Irinyiben a nyelvtudás bővítésére és a nemzetközi szakmai kitekintésre egy nagy lehetőség, hogy az Erasmus-programon belül évről évre közel 50 tanuló ismerkedhet meg külföldön a vendéglátás, turisztika nemzetközi jó gyakorlataival. A többhetes szakmai tanulmányutak költségét a program támogatja, biztosítja – mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a változatos szakmai paletta mellett igényes intézményi környezetbe várják tanítványaikat.

Forrás: Debreceni SZC Irinyi János Technikum

A jövő vendéglátóit is képzik

Kérdésünkre Tirpák Zsolt úgy fogalmazott: az Irinyit azoknak a tanulóknak javasolja, akik kíváncsiak a turisztika világára és szeretnének betekinteni a vendéglátás kulisszatitkaiba. – Ajánljuk az iskolát azoknak is, akik az élelmiszeriparban rejlő érdekességeket vonzónak találják, és akik szívesen vennének részt a pék-, cukrász-, valamint a hentesárutermékek készítésében. Azokat is szeretettel várjuk, akik a sporttudomány alapjait szeretnék megismerni, esetleg ők maguk is sportolnak. Nagyon színes világ vár azon érdeklődőkre, akik a kisgyermekgondozás alapjait szeretnék magukénak tudni, illetve azokra is, akik számára izgalmas kihívás a közszolgálat, rendészet világa. A munkaerőpiac nagyon várja a logisztika, a turisztika, az élelmiszeripari ágazat, valamint a szociális ágazat területén végzetteket, a tanulóink döntő részben saját szakmájukban tudnak elhelyezkedni. A növekedés motorja a jól képzett és felkészült, motivált munkaerő, szakembergárda – fejtette ki. Az Irinyiben nem tartanak felvételit, de feltétel a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, valamint egyes szakmáikban pályaalkalmassági vizsga is van. Minden vidéki tanuló számára biztosított a kollégiumi férőhely. A szakképzésbe jelentkező diákok mind ösztöndíjat; vagy akik duális partnernél helyezkednek el, szakképzési munkabért kapnak, melyről részletesen a DSZC honlapján lehet tájékozódni.