A Debreceni Szakképzési Centrum immár harmadik alkalommal várja a továbbtanulásra készülő általános iskolásokat és a felnőttképzések iránt érdeklődőket a Debreceni Szakmafesztiválra. A fesztiválon mintegy 50 kiállító, színpadi produkciók, vállalati előadások, találkozási lehetőségek várják a fiatalokat – a részletekről beharangozó sajtótájékoztatót tartottak kedden a villamos járműcsarnokban, ugyanis az idei rendezvény kiemelt partnere a DKV Zrt.

A Debreceni Szakmafesztivál részleteiről sajtótájékoztató keretében számoltak be az érintett szervek

Forrás: Kiss Annamarie

A Debreceni Szakmafesztivál a legkisebbeket is várja

Barcsa Lajos alpolgármester beszédében kiemelte, a Debrecen 2030 program arról szól, hogy minél több fiatalt itt tudjanak tartani a városban, ehhez pedig az kellett, munkahelyeket teremtsenek. – Az elmúlt években 20 ezer új munkahely jött létre Debrecenben, amivel kapcsolatban ki szeretném emelni, nem ér véget a munka akkor, amikor egy bejelentés megtörténik, és létrejönnek a munkahelyek – fontos üzeneteket kell hordozzon a szülők és a gyerekek irányába. Felelősségünk, hogy a munkáltatói igényeket, a szülői elképzelésekkel és a gyermeki vágyakkal összeegyeztessük, majd ezeket az igényeket kielégítsük a debreceni munkaerőpiacon. Jelen esetben a Debreceni Szakmafesztivál azt gondolom, ebben egy jelentős mérföldkő, hiszen az általános iskola végénél járó diákok, vagy akár a felnőttek, akik pályát szeretnének módosítani, a hasonló rendezvényeken testközelből megtapasztalhatják, egyes cégek milyen lehetőségeket kínálnak, milyen tevékenységeik vannak – emelte ki az alpolgármester.

Stratégiai együttműködési megállapodás

– A DKV Zrt. és elődei 140 éve vannak jelen a városban, és a fő tevékenységünk az mindig a közösségi közlekedés, korábban a tömegközlekedés, tehát a személyszállítási tevékenység, ami nagy eszközigényt és humánerőforrást igényel – ez járművezetőt, valamikor kalauzt, jegypénztársósokat, illetve műszaki háttér szakembereket, illetve gazdasági irányító szakembereket jelent – mutatott rá Pongor Csaba, a DKV műszaki és üzemeltetési igazgatója. Kifejtette a DKV Zrt. mindig próbált részt venni a saját humánerőforrásainak a biztosításában, erre a legjobb példa a járművezető képzés. – Évtizedek óta saját magunknak szervezzük a villamos és trolibusz járművezetői létszámnak a képzését, és a tanfolyamokat is itt tartjuk. Ugyanez igaz a műszaki területre is. A Debreceni Egyetemmel a kapcsolatunk hosszútávra nyúlik vissza, közös munkáink vannak, részt veszünk egymás rendezvényein, és 2014 óta aktívan bekapcsolódtunk az egyetemi duális képzésbe. Ez nem csak a műszaki területet jelenti, ugyanúgy a beruházási, pénzügyi és gazdasági területen is vannak duális hallgatóink. A Debreceni Szakképzési Centrummal a kapcsolatunkat 2021-ben élesztettük újjá és 2022-ben már stratégiai együttműködési megállapodást is kötöttünk. Nagyon örülök annak, ha látom, a napi munkák során, hogy a szakemberek mellett diákok is vannak. Ettől jobb felkészítést nem tudok elképzelni – mondta. Hozzátette, 2009-ben vették át az autóbuszos közlekedést, és akkor nőtt a létszámuk 600 fő fölé, azelőtt körülbelül 300 körüli létszámmal dolgozott a DKV Zrt.

– Egyrészt volt egy létszámbeli ugrás, másrészt pedig egy nagyon dinamikus műszaki fejlődés zajlik nálunk, gondolok itt az autóbusz-járműpark cserére, vagy a megújult villamosparkra és új villamos járművek beszerzése előtt állunk. Van elektromos autóbuszunk, és ebben az évben már próbálkoztunk – kísérleti jelleggel – hidrogénhajtással is. Ez mind azt jelenti, szakmai felkészültségben, és a szakmai képzettségben egyre inkább sokrétűbb, és felkészült munkaerőre, illetve alkalmazottakra van szükségünk – fűzte hozzá.

Debrecen jövőt ad a fiataloknak

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott beszédében, a Debreceni Szakmafesztivál már hagyományos Debrecenben, és a szakképzésnek a bemutatása. –Önmagában a szakképzés egy száraz információs közeg, azonban a szakmafesztivál ezen a napon 10 és 18 óra között oldott lehetőséget nyújt az óvodástól a nagypapáig, nagymamáig. Nemcsak információt, hanem mindenki számára interaktív lehetőségeket biztosít. Ezen a napon részt vesznek a szakképző intézmények, bemutatják a lehetőségeiket, alkalmat adnak a találkozásokra. Továbbá jelen lesznek a Debreceni Egyetem különböző karai, és gazdasági partnerek – hangsúlyozta.