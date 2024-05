Úgy tűnik, L.L. Junior imádja a sebességet, a probléma csak az, hogy közúton, lakott területen belül hódol a hobbijának. Még élénken él sokak emlékezetében, amikor G.w.M-mel a Petőfi hídon 100 km/órával száguldoztak, ráadásul videóra vették és közzé is tették mindezt. L.L. Junior a megengedett sebesség duplájával, videózva vezetett, a barátja pedig még meg is előzte. Aztán a forgalmat utolérve persze hirtelen fékezniük kellett...

LL.Junior

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

A történtekről természetesen a rendőrség is tudomást szerzett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a videó alapján hivatalból indított eljárást, melynek keretében vizsgálták a felvétel tartalmát. A két zenészt egyértelműen bűnösnek ítélték, és megbírságolták.

A rapper most is magát buktatta le, valószínúleg véletlenül, amikor az Instagram-oldalán megosztotta, hogy éppen mennyivel száguld. A képen ugyanis kiszúrták a netezők, hogy a GPS-en villog az 50-es tábla, mellette viszont látszik, hogy a sofőr 99-cel hajt, ráadásul lakott területen belül. A korábbi események fényében talán nem is meglepő, hogy a rajongók fellázadtak - írja a Ripost.

Az azóta már törölt Reddit-posztban lementették az ominózus képet

Forrás: Reddit

50-es táblánál 100-zal?? Miért van még jogosítványa?

– tette fel a kérdést valaki, de volt, aki ennél keményebben fogalmazott.

"Az a baj, az ilyen abból se tanul, ha ugrik a jogsija, mert anélkül is simán vezet. Itt még az autóelkobzás se játszik, mert van még otthon legalább 5 másik. Külföldön sok helyen játszik már a letöltendő közúti veszélyeztetés miatt..." – írták. Másvalaki arra hívta fel a figyelmet, hogy vajon

akivel már történt egy tragédia, ráadásul ez a kisfia elvesztése volt, miért nem tartja be a szabályokat.

"Azt gondolná az ember, hogy akivel ilyen óriási tragédia történik, az arculcsapásnak érzékeli, és onnantól kezdve a szabályos közlekedés egyik arca lesz..." – fogalmazott a kommentelő.