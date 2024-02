A közlekedés területén is lépnek

„A város reflexe” elnevezésű intézkedésről elmondta, az összhangban van a Fenntartható Városi Mobilitási Tervvel (SUMP); az alapja az, hogy Debrecen közlekedésének, valamint energiafelhasználás- és tervezés-optimalizálásának fontos helyszíne lesz egy városirányítási központ, amit idén elkezdenek kialakítani. A közlekedés tekintetében már elvégezték a munka egy részét, hiszen mintegy 350 millió forintért lecserélték a csomópontok elavult számítógépeit. Ezen túl a jelzőlámpákat „ledesítik”, csökkentve ezzel energiafogyasztásukat és a meghibásodások számát. Továbbá kamerákat, szenzorokat helyeznek ki, és a nagy mennyiségű gyűjtött adatot elemzik; forgalommodellező szoftveres környezetet alakítanak ki, mely segíti a zöld hullámok programozását és a „zöld” közlekedést is. Távfelügyelettel látják el a város energetikai rendszerét, mellyel az intézmények távfelügyelete révén hatékonyabb lehet az energiafelhasználással való gazdálkodás. Ide kapcsolnák be az új közvilágítás ledes lámpáit is,.

Utóbbival Balázs Ákos rá is tért a következő intézkedéscsomagra, közvilágítás korszerűsítésére, és ezzel a közlekedés biztonságosabbá tételére. Emlékeztetett: tavaly 3 ezer lámpát cseréltek ledesre, 2024-ben újabb 2 ezer 700-é van tervben. Mindezt okosrendszerrel távfelügyelve és szabályozva jelentősen csökkenhet az energiafogyasztás. Kormányzati támogatással 90 közlekedési csomópontban kicserélik a zebrákat megvilágító lámpatesteket, így azok biztonságosabbá válnak. Mindez évi 700 tonnával kevesebb kibocsátott szén-dioxidot jelent.

Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy 500 millió forint értékben folytatódik a tavaly elkezdett panelporgram, azzal a könnyítéssel, hogy immár nem csak új lift vásárlására, hanem a régi felújítására is lehet pályázni. Az egészségesebb környezet érdekében külön elemként jelenik meg az utak tisztítása, ami aszfaltozás és új utak építése mellett a „padkanyeséseket” is tartalmazza. Utóbbi révén a por nem kerül vissza a levegőbe, így javul annak minősége, továbbá a jobb utak kisebb zajterhelést is magukkal hoznak.

Folytatódik több, sikeres program is

A „zöld energia forradalom” keretében két helyszínen alakítanak ki új napelemparkot; a cél az, hogy a Debrecen új elektromos buszai és villamosai zöld árammal működjenek. A lakosságot a Debreceni Egyetem szakembereivel együttműködve épületenergetikai tanácsadás segíti majd, ami azért fontos, mert a levegőminőség javításához a megfelelő fűtés nagyban hozzájárul.

Folytatódik a lakossági csapadékgyűjtő program is; a tavalyi 500 után idén már 5 ezer hordót szeretnének kiosztani ingyenesen, különböző cégekkel együttműködve. –

A cél a csapadékvíz helyben tartása, a csatornahálózat mentesítése, az öntözés segítése

– hangsúlyozta Balázs Ákos.

A szintén lakossági led-csere-program is megmarad; tavaly 6 ezer debreceni háztartás 76 ezer led-forrást kapott, ez 85 százalékkal kevesebb áramfelhasználást és mintegy 250 millió forint megtakarítást eredményezett.

Végezetül az alpolgármester egy zöld közösségről is beszélt; ideértve többek közt a már fent említett lakossági aktivitást, a közösségi kerteket, melyek idén gyümölcsössel bővülhetnek, vagy a madárbarát település programot, melynek keretében főleg a Tócó patak mentén helyeznek majd ki fészkeket, denevérodúkat.

