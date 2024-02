– Nagyon megnehezítette a Kölcsey Központ tavalyi életét az épület energiahatékonyságának alacsony szintje, ezért a város idén saját költségvetéséből hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel korszerűsíti az intézményt – ismertette az alpolgármester.

Szintén önerős beruházásokként jelennek meg a Medgyessy sétány villáinak és a Bartók terem felújításának első ütemei, amelyek keretében az ingatlanok tetőszerkezeteit cseréli az önkormányzat, illetve a Borsos-villa közösségi tereinek klimatizálása szintén tervben van. Mindezek mellett pedig elbírálás alatt áll egy ROHU-pályázat, amelyből korszerűsödhetnek a Modem és a B24 Galéria épületei, valamint a Hajdú Táncegyüttes székháza.

Debrecen alpolgármestere ismertetőjének zárásaként elmondta, a város elkötelezett az épített örökségének óvásában, ennek érdekében jelent meg a Méliusz révén egy kiadványsorozat, illetve alapította az önkormányzat Év Cívisháza Díjat. – Az idei évtől elindul egy szisztematikus program, amely külön anyagi forrást dedikál az épített örökségvédelemre – tette hozzá.

Nagyszabású, Debrecen határain is túlnyúló fejlesztésekkel készül a könyvtár

A tájékoztatót követően Kovács Béla Lóránt igazgató ismertette intézménye forgalmi adatait. Tájékoztatójából kiderült, a könyvkölcsönzések száma mintegy 20 százalékkal haladja meg a 2019-es évek adatait. – Visszatért az élet a kulturálisintézmény-hálózatba, sőt, nagyobb mint valaha. Ennek eredményeként többet tudunk fejlesztésekre is fordítani – jelentette ki.

– Országos szintű fejlesztésekkel; innovatív, új szolgáltatásokkal készülünk, illetve bővítjük a könyvkölcsönző automaták számát is – tette. További konkrétumokkal ugyan nem szolgált, azonban elmondta: a város és a vármegye polgárait is érintő fejlesztésekkel, beruházásokkal készülnek, melyekről külön sajtótájékoztatókon számolnak be részletesen.