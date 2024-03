A talajok létezésünk alapelemeit alkotják, élő rendszerek, amelyekre a földhasználat pozitívan vagy negatívan hat. Ezt a fiatal generációnak is szem előtt kell tartania annak érdekében, hogy a jövőben elegendő és jó minőségű élelmiszert tudjanak előállítani. Ezért is volt fontos számunkra, hogy csatlakozzunk az országos figyelemfelhívó akcióhoz, hogy minél több fiatalnak, diáknak, érdeklődőnek mutathassuk be közvetlen közelről a talajokat