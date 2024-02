A debreceni önkormányzat gazdálkodásával, köznevelési, sport- és intézményfelújítási feladataival kapcsolatos számokat február 13-i sajtótájékoztatóján ismertette Barcsa Lajos alpolgármester.

A gazdaságfejlesztéssel célunk, hogy megteremtsük a gazdasági alapját azoknak az intézkedéseknek, amelyeket elindítottunk a városban. Igyekszünk minél többet visszaadni a lakosoknak a hely iparűzési adóbevételekből

– fogalmazott tájékoztatója elején Barcsa Lajos. Mint kifejtette, a 2014-ben meghirdetett új gazdaságpolitika hatásai kézzelfoghatóak, az akkor 10 milliárd forintos iparűzési adóbevétel több mint a háromszorosára emelkedett, így idén 34,5 milliárd forinttal terveznek.

Béremeléseket is tartalmaz Debrecen költségvetési terve

A főbb számokat ismertetve az alpolgármester elmondta, a helyi adóbevételek 18,1 százalékkal nőttek, melynek egyik eredménye, hogy a kertségi fejlesztésekre a tavalyi 4,96 milliárd forint helyett 7,94 milliárd forintot fordíthat az önkormányzat. Ez 60 százalékos emelkedés.

– Megvizsgálva az adatokat, elmondható, hogy Hajdú-Bihar vármegyében folyamatosan emelkednek a bérek, egyre kisebb lesz a budapesti átlagtól való távolság. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy átlagosan 17 százalékkal emeljük az önkormányzati intézmények dolgozóinak bérét – emelte ki Barcsa Lajos. Megjegyezte, pedagógushiány nem volt a tavalyi évben az önkormányzati óvodákban, de a versenyszféra béremelkedésével lépést kell tartaniuk.

Ennyivel számol a költségvetés a debreceni iparterületek fejlesztésére

Gazdaságfejlesztésre 80,66 milliárd forintot tervez fordítani az önkormányzat Debrecen idei költségvetésében. Ennek keretében Déli Gazdasági Övezetben áramhálózat-fejlesztést, úthálózatok, csomópontok és bejáratok kialakítását tervezi az önkormányzat. – A tervezett beavatkozások része továbbá az IT, a vízközmű és a gázellátás fejlesztése, valamint – mivel ez a város egyik legmélyebben fekvő területe – szükséges a csapadékvíz-elvezető rendszerek rendezése is – foglalta össze.

Az Észak-nyugati Gazdasági Övezettel kapcsolatban kiemelte, a terület mind a közúthálózaton, mind tömegközlekedéssel már most is jól megközelíthető azáltal, hogy megtörtént a 108-as vasútvonal átalakítása, a 33-as főút felújítása és több csomópont kialakítása. – A BMW 400 hektáros területének infrastruktúrája készen áll, viszont a 100 hektáros beszállítói parkba az EVE és a ZF mellett még érkeznek újabb beruházók, így itt további közmű- és útfejlesztések szükségesek – emelte ki. Az egyik ilyen a Bajor út építése, amely a józsai bekötőutat köti össze az iparterület egyik bejáratával. A tervek szerint ezt a részt márciusban nyitják meg. A másik a nagymacsi bekötőút építése mintegy 1,5 milliárd forint értékben, amely várhatóan 2024. harmadik negyedévére készülhet el.

A fentiek mellett megemlítette, hogy a Debreceni Logisztikai Központ kamionterminálja tervezésének közbeszerzése már elindult, illetve a gazdaságfejlesztések része még egy körülbelül 55 milliárd forint értékű víziközmű-fejlesztési csomag, amelyről hamarosan külön sajtótájékoztatón számol be a városvezetőség.

Barcsa Lajos: a 2014-ben meghirdetett új gazdaságpolitika hatásai kézzelfoghatóak

Forrás: Molnár Péter

Lakossági igényekre is reflektál Debrecen idei költségvetési terve

Közlekedésre 9,175 milliárd forintot határoz meg Debrecen költségvetésének tervezete. Barcsa Lajos tájékoztatójában elmondta, közlekedésbiztonsági és közlekedésfejlesztési programokra 1,173 milliárd forintot, nagyfelületű aszfaltozásokra, járda- és lépcsőfelújításokra mintegy 2 milliárd forintot, út- és kerékpárút-építésekre 2,545 milliárd forintot terveznek fordítani.

Lakossági igényekre tervezünk újabb sebességmérő berendezéseket kihelyezni, elindítjuk a Pallagi és a Létai úti kerékpárutak fejlesztését. 23 utcán építünk szilárd burkolatú utakat; lakossági panaszok és a Városfejlesztési Főosztály javaslatai alapján 24 útszakaszon végzünk nagyfelületű aszfaltozást

– sorolta az alpolgármester.

Barcsa Lajos kiemelte, annak érdekében, hogy Debrecen a következő évek kihívásainak meg tudjon felelni, útfejlesztések előkészítésére is terveztek be a költségvetésbe mintegy 560 millió forintot. Ide tartozik egyebek mellett a keleti városrész közlekedési fejlesztésének, a Vértesi úti felüljáró és hozzá kapcsolódó közlekedési létesítmények kialakításának előkészítése és a Hadházi út – Zákány utca, Hadházi út – Baksay utca körforgalmi csomópontok fejlesztésének tervezése is.