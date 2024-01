A debreceni Északnyugati Gazdasági Övezetben létesítendő kamionparkoló és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra (közművek és utak) építéséhez szükséges engedélyek és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére írt ki uniós közbeszerzési pályázatot a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. – vette észre a Világgazdaság.

Azt írták, a kiírás a gazdasági övezeten több területre bontva sorolja fel az elvégzendő feladatot. Maga a kamionparkoló a B/1 nevű területen lenne. A helyszínen 194 Esporg ezüst- és 64 Esporg aranyminősítésű kamionparkoló-helyet kívánnak majd kialakítani, tehát a nyertes ajánlattevőnek ezeket a helyeket kell megterveznie a kiszolgálólétesítményeikkel, közműveikkel, útjaikkal együtt.

A parkoló burkolata bazaltbeton lenne, az arany- és ezüstzónákban pedig konténerekben kapnának helyet a kiszolgálólétesítmények. A sofőröket 15 konténerben szállásolnák el, a porta egy konténert kapna, szanitercélra pedig összesen 9-et létesítenének. Étkezésre és a szabadidő eltöltésére 7 konténer áll majd a sofőrök rendelkezésére.

A terület számára megtervezendő egy új, kétszer egysávos út is, amelynek a becsült hossza 2300 méter, és egy egysávos, amely 1200 méteres.

Mint arra a lap rámutat, ez a kiírás már egy korábbi módosítása, változott ugyanis az ajánlatoknak az előző hirdetményben szereplő, 2024. január 19-i dátuma, és február 2-ra módosult.

Szükség van a nagy kapacitásra

– Nyilvánvaló, hogy a debrecenihez hasonló méretű ipari beruházás hatalmas közúti fuvarozási igényt is generál, és az is egyértelmű, hogy mögé oda kell állítani egy kamionparkoló-kapacitást – mondta a Világgazdaság megkeresésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Árvay Tivadar arról is beszélt, hogy