A „beruházási célterület” megnevezésű, 14 hektár területű közművesítetlen ingatlan gazdasági ipari területként van nyilvántartva, azt az önkormányzat 2020. március 13-án határozatlan időtartamra a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-nek adta bérbe. A Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (DING Kft.) azzal a kérelemmel fordult a városhoz, hogy az ingatlant szeretné megvásárolni.



„Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet koncepciójának megalkotásakor egy olyan kamionparkolót is beterveztek, amely nemcsak a gazdasági övezetbe betelepülő vállalkozásokat, de Debrecen valamennyi ipari parkját is ki tudja szolgálni. A kamionparkoló számára a szóban forgó ingatlant jelölték ki. A DING Kft. a kamionparkoló megvalósításához pályázni szeretne 2022 elején. A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentene, amennyiben a társaság a projekt helyszínül szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkezne. A DING Kft. által megvalósítani kívánt beruházás 194 nyitott és 64 zárt (kerítéssel körbevett) kamionparkoló kiépítését, valamint a parkolókhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat (étkező, szociális helyiségek, járművön kívüli pihenőhely) foglal magában. Ezt egészítheti ki a projekt másik része, amelynek vám- és logisztikai szolgáltatásai a városon átmenő kamionforgalmat csökkentenék, és a későbbiekben környezetvédelmi célokat is szolgálnának (pl. átrakodás zéró emissziós kistehergépkocsikra a belvárosi kereskedelmi létesítmények kiszolgálásához). A közeljövőben a városba települő nagy ipari befektetők számára a parkoló szolgáltatásai várhatóan kulcsfontosságúak lesznek” – hangsúlyozza az előterjesztés.