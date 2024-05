A DEAC kézilabdacsapata majdnem tökéletes áprilist produkált az NB I/B-ben. Mándi Norbert legénysége a Szeged, a Szigetszentmiklós és a Vecsés ellen is nyert, egyedül az ózdi döntetlen rondít bele a makulátlan mérlegbe. Az együttesnek azonban nehéz dolga lesz, ha folytatni akarja a remek sorozatát, hiszen szombaton 18 órától azt a Győrt fogadja a DESOK-ban, amely az előző héten bebiztosította a bajnoki címét, ezzel együtt pedig a feljutását is. Mándi Norbert a deac.hu-nak nyilatkozott a mérkőzés előtti várakozásairól.

Ezúttal is szűkös lesz a keretünk, de azt megígérhetem, hogy nem feltartott kézzel lépünk pályára

– kezdte a beszélgetést Mándi Norbert.

– A srácoktól azt fogjuk kérni, hogy ne görcsöljenek, inkább örömjátékra törekedjenek. Benne van a pakliban, hogy fiatal tehetségeink is pályára lépnek majd. A Rába-partiak évek óta tudatosan építkeznek, nyáron élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosokat igazoltak, így borítékolható volt a remek szereplésük. Szurkolok nekik, hogy a legmagasabb osztályban is megállják a helyüket, ám a hétvégén szeretnénk meglepni őket. Ellenfelünknél támadásban a csapatjáték helyett főleg az egyéni megoldások dominálnak, míg a védelmét jó fizikai adottságokkal rendelkező kézilabdázók alkotják. A győriek már elérték a céljukat, ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy a két pontért jönnek Debrecenbe. Arra látok esélyt, hogy a kollégám olyan csapattagokat is bevet, akik korábban nem kaptak sok bizonyítási lehetőséget. Nemrég a szintén élvonalbeli álmokat dédelgető Szigetszentmiklóst fektettük két vállra hazai környezetben, amiből erőt meríthetünk. Ezen az összecsapáson bebizonyítottuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt – mutatott rá a vezetőedző.

Mint mondta, a DEAC veretlenségi szériája azért is megsüvegelendő, mert több kulcsember sérülés miatt nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére, főleg a belső posztokon csökkent jelentősen a variációs lehetőségek száma.

– A nehézségekből előnyt kovácsoltunk, úgy érzem, még jobb lett a csapatkohézió. Ebben a helyzetben változtatnunk kellett az edzésmunkán, csökkentettük a terhelést. Minden találkozóra készülünk néhány új taktikai elemmel, ezek pedig szerencsére zömében bejönnek. Három keménynek ígérkező meccsünk van még hátra a szezon végéig, reményeim szerint ezeken legalább kettő pontot begyűjtünk, de a négy egység megszerzését sem tartom lehetetlennek – zárta a mondandóját Mándi Norbert.

NB I/B 28. forduló

DEAC-Győri ETO-UNI FKC KFT

2024. 05. 04. (szombat) 18.00, DESOK