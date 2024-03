Az ott lakók már megszokhatták, az arra járók pedig valószínűleg minden alkalommal megcsodálják a Vénkert közösségi tereinek szépségét és sokszínűségét. Debrecen idén ötvenéves városrésze lakóközösségének munkája eredményeként egy hangulatos, virágos előkertekkel és zöld közösségi terekkel tarkított terület alakult ki. Ezt a munkát díjazandó indította el a Zöld Vénkertért Egyesület „A debreceni Vénkert legszebb előkertje” elnevezésű pályázatot, melynek részleteiről csütörtökön beszéltek a Borsos-villában.

Papp Csaba (balról), Barcsa Lajos és Szepesi Zsolt, a Szepesi Kertészet vezetője a vénkerti tájékoztatón

Fotó: KISS ANNAMARIE

Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője, a projekt védnöke kifejezte, az elejétől fogva támogatja a kezdeményezést. Mint elmondta, az elmúlt évek alatt egyebek mellett a Zöld város programnak köszönhetően is megújult a Vénkert: több intézményt és közösségi teret is felújítottak.

– A külső megújulás mellett fontos a belső is, ez pedig részben a Borsos-villa feladata, amely egy olyan közösségi tér, ahol a helyiek szervezhetik a közös programjaikat, segíthetik egymást a mindennapokban. Nem véletlenül választották központjuknak a pályázat ötletgazdái is – tette hozzá. Az alpolgármester hangsúlyozta, a vénkertiek szorgalmáról árulkodnak a virágos, rendezett előkertek, ezért nem kérdés, hogy mindezt a munkát minél szélesebb körben is be kell mutatni.

Kocsi Erika ötletgazda, a Zöld Vénkertért Egyesület projektvezetője

Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás: Kiss Annamarie

Egyedi terület a debreceni belvárosban

Papp Csaba önkormányzati képviselő méltatta a kezdeményezést és bízik benne, a folytatás a Libakertet is érinteni fogja.

Ez a két városrész volt, amelyekben először elkezdődtek a Zöld város program fejlesztései. Itt körülbelül 8 kilométer besétálható terület van, melyhez gyönyörű környezet párosul. Egyedi a belvárosban, hogy itt egy olyan terület található, ami elzárt a nagyvárosi forgalomtól

– fogalmazott.

Vajda Erzsébet projektelnök, a Zöld Vénkertért Egyesület elnöke kifejezte, a közösségi kertek és az előkertek gondozása lehetőség a közös munkára, az ismerkedésre, a kapcsolatépítésre. Az idősek mellett a fiatalok is bekapcsolódnak a környezetük zöldítésébe, ez inspirálta a pályázatukat is.

Kocsi Erika ötletgazda, a Zöld Vénkertért Egyesület projektvezetője ismertette a pályázati kiírást. A felhívásra a vénkerti városrészben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyek nevezhetnek egyénileg vagy közösséget alakítva 2024. május 20-ig.

A jelentkezési lap kitöltése és beküldése mellett szükséges a lakótömb három lakójának a hozzájárulása is. Eredményhirdetés várhatóan június elején lesz, ahol az első három helyezettet díjazzák, valamint különdíjakat is átadnak. Az első 120 ezer forint, a második 60 ezer forint, a harmadik pedig 30 ezer forint értékű kertészeti eszközöket tartalmazó csomagot kap.