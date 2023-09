A Haon majdnem pontosan egy esztendővel ezelőtt a még csak termőfölddel teli parcellák mellől tudósított Debrecen első közösségi kertjének ünnepi átadójáról a Tócóskertben. A városban a Vénkert után a második városrész volt ez, melynek lakói átvehették kulcsaikat a tizennyolc magaságyás használatához, kedden pedig már egy év elteltével az első magvetés és palántázás után – valódi kis édenkert fogadta portálunkat a tízemeletes házak között. – Sokunknak ez még csak kísérleti év volt, a tapasztalatszerzés időszaka, mivel sokan nem voltunk tisztában a kertészkedés alapjaival kapcsolatban – összegzett kérdésünkre Nagy-Bujdosó Mária kertvezető.

Hozzáfűzte, hogy a laikus kezdés ellenére nagyon is sikeres évet zártak a tócóskerti kertészek, paprikában és paradicsomban, fűszernövényekben és gyógynövényekben egyaránt, sőt, cukkiniből – ahogy fogalmazott – túl is teljesítettek. – Fontos találkozási pont is lett egyben a kert, ahol az idősebbek átadják minden tudásukat a gyerekeknek a zöldségtermesztéssel kapcsolatban – jegyezte meg.