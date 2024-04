A Tócó visszakapja régi funkcióját

Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, a február végén elfogadott Zöld Kódex több intézkedése ölt testet a csütörtöki akció során. – Ez Magyarország legjelentősebb városzöldítési programja, mely egy széles összefogás eredménye. Az intézkedések kidolgozásában az önkormányzat munkatársai mellett a Debreceni Egyetem, a Zöld Munkacsoport és a civilek is aktívan részt vettek – emelte ki.

A Tócó, a józsaiak otthona visszakapja eredeti funkcióját. Évekkel ezelőtt közösen kezdtük el itt a munkát, melynek fontos állomása volt, hogy a múlt év végén megérkezett ide a Tisza vize. Egy vízgyűrű jöhet létre a város körül, a Civaqua-program folytatásával eljuttatjuk a vizet a Fancsikai-tavakhoz, a Vekeri-tóhoz és a Nagyerdőnek

– mutatta be az alpolgármester. Hozzátette, a kormányzat már döntött a program folytatását jelentő, mintegy 40 milliárd forintos uniós forrás biztosításáról. A Zöld Kódex kapcsolódó intézkedése továbbá, hogy a létrejövő vízgyűrű mellett zöldterületeket hoznak létre, valamint tervben van a környék természeti értékeit, élővilágát bemutató tanösvény, valamint egy egykilométeres futókör kialakítása is.

Gyarmathy István (balról), Balázs Ákos és Senánszky Petra egy-egy fecskefészekkel a kezében

Forrás: Kiss Annamarie

Józsán közösen tesznek a jó ügyekért

– Józsán szeretünk összefogni, közösen tenni a jó ügyek érdekében, ezt elődeinktől örököltük. A Rónaőrző Természetvédelmi Egyesülettel – amelynek ezúton is köszönjük a felajánlott 20 facsemetét – közösen fogjuk a faültetéseket elvégezni. De csatlakoznak hozzánk helyi fiatalok is: a Civaqua-ötletpályázat nyertese, a Fancsika Fans, illetve a pályázaton szintén induló, helyi fiatalokból alakuló Zöld Szentgyörgy Kör tagjai is – mutatott körbe Balázs Ákos.

– Úgy gondolom, Debrecen egy olyan város, ahol mindenki igyekszik a legjobbat nyújtani a saját területén, a saját munkájában. Ezért erős ez a város, ettől tud folyamatosan fejlődni. Szeretnénk a legjobbat nyújtani a természetnek is, ehhez pedig fákat kell ültessünk. Ezért ezúton is arra biztatok mindenkit, ültessen fát vagy csatlakozzon olyan civil szervezetekhez, mint a Future of Debrecen – mondta az alpolgármester. Hozzátette, a fásításhoz kiváló segédletként szolgálhat az évekkel ezelőtt elindított, online elérhető Debrecen Fakatalógusa. A Zöld Kódex intézkedéseivel kapcsolatban pedig felidézte, idén tavasszal elültetik a tízezredik fát is, melyet követően újabb 10 ezer fa elültetését célozzák meg, melynek részeként gyümölcsfákat is telepítenek majd.

Újra benépesedik a Tócó-völgy

Aradi Csaba ökológus, a Future of Debrecen tagja kiemelte, a Környezeti Ellenőrző Rendszer (KER) egyik állomásának is színhelye a Tócó-patak környéke. – A Tócó vize újranépesedik, a környékre, kis vízfolyásokra jellemző élőlények visszatérnek. A KER egyik feladata lesz megvizsgálni ezt az újranépesedést, mely sok tanulsággal fog szolgálni a további munkák elvégzéséhez – fogalmazott. Elmondta továbbá, a Tócó-völgy kiváló táplálékforrása lesz a molnárfecskéknek és a denevéreknek, ezért is indokolt a csütörtöki akció helyszínválasztása.

Rendkívül értékes zöldfolyosó található itt, a Hajdúhát és a Nyírségi-homokpuszta találkozásánál. Egyesületünk annak idején egy kezelési tervet is készített erre a területre, most örömmel látjuk, hogy az abban leírtakból nagyon sok dolog megvalósul

– fogalmazott Gyarmathy István, a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület tagja.