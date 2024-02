Összesen ötven környezetvédelmi és fenntarthatósági intézkedést fogalmaz meg Debrecen nemrég elkészült környezetvédelmi programja, Debrecen Zöld Kódexe. Mint arról korábban többször is beszámoltunk, az önkormányzat szakemberei, a Zöld Munkacsoport, a Future of Debrecen mozgalom és a Debreceni Egyetem együttműködésében készült stratégiai dokumentum egységes szerkezetben foglalja össze mindazon elveket, intézkedéseket és programokat, amelyek megvalósítását 2019-ben kezdte el az önkormányzat az új környezetpolitikájának részeként. Balázs Ákos, Debrecen zöld ügyekért felelős alpolgármestere a Hajdú Online-nak adott korábbi interjújában elmondta, az intézkedések olyan területeket érintenek, mint települési környezet tisztasága, a hulladék- és zöldfelület-gazdálkodás; a vízgazdálkodás; a közlekedés és az energia; a levegőtisztaság, a zajszennyezés elleni védelem; a biodiverzitás, a természetvédelem és a szemléletformálás.

A Zöld Kódex fenntarthatósági intézkedéseinek zászlóshajója a Civaqua-program folytatása

Zászlóshajók Debrecen Zöld Kódexében

A Zöld Kódex egyik legismertebb és legüdvözöltebb programjai kétségtelenül a Vizet a Nagyerdőnek! és a Vizet a Erdőspusztáknak! A Civaqua-program első ütemével megérkezett a Tisza vize Debrecenbe, mely által a Tócó-patak új életre kelt. A Zöld Kódex ennek a folytatását jelöli meg feladatként, a cél pedig, hogy megfelelő vízutánpótlást kapjanak Debrecen természeti kincsei.

Mindezek mellett pedig olyan vízgazdálkodási intézkedések sorakoznak a környezetvédelmi program listájában, mint csapadékvíz gyűjtésének és tárolásának megoldása, például vízgyűjtő hordók kiosztásával a lakosság részére; az önkormányzati intézmények felszerelése víztakarékos eszközökkel, valamint a szürkevíz nagyobb arányú hasznosítását célzó beruházások.

Kiemelt projekt Debrecen Környezeti Ellenőrző Rendszere (KER), amelynek fizikai kialakítása az idei év egyik kiemelt városi feladata. A KER mögött is az a cselekvő, zöld közösség és szakértői gárda áll, amelyik a Zöld Kódex elkészítéséért felelős.

A tervezett intézkedések közé tartozik továbbá, a helyi védett területek és a Nagyerdei Parkerdő őshonos fajainak védelme, zöld folyosók kialakítása, a városi biodiverzitást monitorozó rendszer kialakítása, valamint felelős kármentesítési stratégia megalkotása.

Újabb 10 ezer fát ültetnek Debrecenben a fenntarthatóság jegyében

Kiemelt figyelmet kapnak a különböző faültetési és zöldítési programok a Zöld Kódexben. Az ültessünk 10 ezer fát program hamarosan célba ér, a tavaly folyamán elültetik az utolsó fát is a városban, azonban ezzel nem ér véget az önkormányzat fásítási programja. A környezetvédelmi program újabb fásításokat ír elő, amelyben immár helyet kapnak a gyümölcsfák is, valamint közösségi gyümölcsösök kialakítása. Emellett véderdőket telepítenek az ipari parkok környezetében, faiskolát hoznak létre a fafajok utánpótlása érdekében. A Zöld Kódex figyelmet fordít az örök fasorok megtartására, s a város fáinak jogi védelmére is. A belváros részeken, ahol a feltételek nem adottak a faültetésre, instant erdőket telepítenek. A Zöld Kódex továbbá iránymutatást zöldtetők, függőkertek és közösségi zöldségeskertek kialakítására. Mindezek mellett újraindul a panelprogram is.

A faültetések is fontos részei a Zöld Kódexnek

Kiemelt terület a fenntartható és környezettudatos közlekedésfejlesztés. Ennek egyik fontos pillére lesz a Városirányítási Központ, amely digitális és okos eszközök révén képes lesz a városi forgalom koordinálására. Zöld váltók kialakításával kedvezőbb és vonzóbb közösségi közlekedést alakítanak ki. A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében újabb elektromos buszok beszerzését irányozza elő a Zöld Kódex, amelyek működtetéséhez szükséges energia megtermelését napelemparkok telepítésével oldhatja meg a város.

A debreceni közösség erejére is támaszkodnának a jövő zöld fővárosában

Debrecen célja, hogy éveken belül Európa Zöld Fővárosává váljon. A cím elnyerésének egyik kiemelt feltétele a lakosság minél szélesebb körű bevonása a különböző környezetvédelmi kezdeményezésekbe. Ezt a célt szolgálja a népszerű Természettár program kibővítése, zöld közösségek kialakítása, a JövőMűhely pódiumbeszélgetéssorozat, valamint a környezettudatos fiatalokat megszólító koncertek szervezése, illetve kutatócsoportok és gyakornoki programok létrehozása.

A zöld szemlélet terjesztése pedig a várüzemeltetés munkája során is megjelenik: folyamatos az elektromos meghajtású kommunális eszközök beszerzése és használata, terveben van új lakossági hulladékudvar kialakítása, szenzoros hulladékgyűjtők kihelyezése és az önkormányzati intézmények energiahatékonnyá tétele. Cél továbbá egy zöld testvérvárosi hálózat kialakítása is Európa Zöld Fővárosainak bevonásával.

A Zöld Kódex, mint „Debrecen környezetvédelmi alaptörvénye” deklarálja mindezeken felül a városi közvilágítási rendszer ledes lámpatestekkel való korszerűsítését, az ingyenes lakossági LED-csere-programot, valamint a levegőminőséget javító kezdeményezések elindítását, mint a szállópor megkötésére alkalmas falfestmények képzése, LevegŐr program, valamint a parlagfűírtás és a környezetkímélő fűtési technikákról szóló prevenciós anyagok készítése.

