Debrecen Környezetvédelmi Programját a Debreceni Egyetem professzorai, a Zöld Munkacsoport tagjai és a város szakemberei közösen készítették el. A helyben meglévő tudás a debreceniek szolgálatába állt, debreceniek készítették debrecenieknek. Ez a környezetvédelmi program az elsők között illeszkedik az Országgyűlés által elfogadott 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz. A környezetvédelmi program az élet minden területére kiterjedően nyújt megoldásokat, és tartalmazza azokat az alapelveket, célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek a város zöldpolitikáját jelentik. A környezetvédelmi programról Balázs Ákos városüzemeltetésért és zöldügyekért felelős alpolgármestert kérdeztük.

Milyen előzmények után, milyen indokból készült el Debrecen Város Környezetvédelmi Programja?

Debrecen egy különleges város, ahol különleges emberek élnek! Tiszteljük a hagyományokat, és keressük az innovatív megoldásokat, és ami talán a legfontosabb erősségünk, hogy képesek vagyunk jó ügyek mentén összefogni, együttműködni, és minden korban és körülmények között a helyi tudásra támaszkodni. Erre építettünk 2019-ben, amikor elindítottuk az új zöldpolitikánkat, létrehoztuk a Zöld Munkacsoportot és a Future of Debrecen mozgalmat. Kialakult egy zöld cselekvő közösség, egy olyan szellemi műhely, amely formálja a várost! Ez a közösség egészült ki a Debreceni Egyetem tudásbázisával, professzoraival az elmúlt évben. Bátran ki merem jelenteni: ez az ország legkomplexebb és legjobb környezetvédelmi programja.

A Debreceni Egyetem tudományos közösségének színe-java készítette a környezetvédelmi programot. Debreceniek készítették a debrecenieknek. Az életünk minden területén javasol zöld- és fenntartható megoldásokat, egy Zöld kódex, amely iránymutatást ad arra, hogyan lehet jó élete a debrecenieknek! Debrecen az elmúlt évszázadokban több alkalommal is bizonyította: őrvárosként vigyáz nemzeti és városi értékeinkre, természeti kincseinkre, polgáraira. Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel itt alkotta meg az első Fűvész könyvet, a Nagyerdő az ország első természetvédelmi területe, a Hortobágy – Debrecen egykori birtoka – pedig hazánk első nemzeti parkja. Környezetünk valamennyi értékével együtt a zöldszemléletet is örökül kaptuk, amelyet tovább kell adnunk, s tovább is szeretnénk adni a következő generációnak. Gyermekeink és unokáink megérdemlik, hogy ők is egy ilyen vagy még zöldebb és otthonosabb várost kapjanak örökül. Ennek sarkalatos eleme a környezetünkről való gondoskodás, az élhető környezet biztosítása. Ezért központi része a mi politikánknak a teremtett világ és a környezet védelme otthonunkban, Debrecenben. Az elmúlt évek során számos olyan fejlesztés, beruházás történt, amelyek úgy járulnak hozzá Debrecen fejlődéséhez, hogy közben tiszteletben tartják és védik a város természeti értékeit. Alkalmazkodva a megváltozott kihívásokhoz, a sohasem látott léptékű fejlődés adta lehetőségekhez, számunkra a természeti környezet és a debreceniek egészségének, jóllétének megőrzése a fő prioritás.

A Zöld kódexet a közelmúltban mutatták be a Sziget-kékben

Forrás: Napló-archív

Miről és kiknek szól a környezetvédelmi program?

A környezetvédelmi program olyan területeket érint, mint a települési környezet tisztasága, a hulladék- és zöldfelület-gazdálkodás; a vízgazdálkodás; a közlekedés és az energia; a levegőtisztaság, a zajszennyezés elleni védelem; a biodiverzitás, a természetvédelem és a szemléletformálás. A program kitér a kitűzött célok megvalósításához szükséges módszertanra, stratégiákra; meghatározza ezek hátterét, bemutatja a zöldvárosfejlesztést. Az elmúlt években a közérdeklődés fókuszába került a környezettudatosság, a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Debrecen intenzív gazdaságfejlesztése kapcsán pedig jogosan merülnek fel ezek a témák.

A környezetvédelmi program egyszerre szolgál útmutatóval a debrecenieknek és azoknak az ide települő cégeknek, amelyek szintén elkötelezettek a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tiszta jövő mellett. Ez a környezetvédelmi program Debrecen alaptörvénye, Zöld kódexe, hiszen tartalmazza azokat az alapelveket, célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek a város zöldfejlesztését jelentik. A Zöld kódexet 2019-ben kezdtük el írni, azóta már több mint 30 intézkedést valósítottunk meg, ezt foglalja keretbe a környezetvédelmi program. Egészséges zöldvárost építünk gyermekeinknek, úgy formáljuk a jövő Debrecenét, hogy az összetéveszthetetlenül Debrecen maradjon. Ezen célok elérése érdekében pedig az élet minden területén érvényre juttatjuk a fenntarthatósági és zöldszempontokat.

Kik vettek részt a debreceni Zöld kódex elkészítésében?

A városi környezetvédelmi ügyek összetettsége több szakember összehangolt munkáját igényli, így a tervezés és döntéshozás előkészítésébe kezdetektől bevontunk neves professzorokat, elismert szakembereket. Biztos támaszunk, kiemelt partnerünk mindebben – akárcsak a Környezeti Ellenőrző Rendszer kialakításában is – a Debreceni Egyetem, a Zöld Munkacsoport, a Future of Debrecen és a polgármesteri hivatal szakemberei. Úgy gondolom, ez üzenetértékű, hiszen mind itt élünk, az otthonunkért dolgozunk. A tudásunk Debrecenben hasznosul. Debrecen zöldügyekben szilárd alapon áll, és hosszú távú tervekkel rendelkezünk. A tudományos háttér a garancia arra, hogy ez a program a legjobb, ami a debreceniek érdekeit szolgálja. Célunk az, hogy Debrecen sikeresen pályázzon az Európa Zöld Fővárosa címre, melynek alapdokumentuma is ez a program.

Balázs Ákos: A Debreceni Egyetem tudományos közössége színe java készítette a környezetvédelmi programot. Debreceniek készítették a debrecenieknek.

Forrás: Napló-archív

Mit takar az Európa Zöld Fővárosa díj?

A díjra azok a városok pályázhatnak, amelyek vezető szerepet játszanak a környezeti, szociális és gazdasági fenntarthatóságban. A fő üzenete, hogy a településeknek törekedniük kell mind a lakosság életminőségének javítására, mind pedig a globális környezeti hatás csökkentésére. A város hagyományaira, szakembereire, a helyi tudásra alapozva Debrecen a jövő zöldvárosa lehet. Egyrészt az itt, helyben elkészülő zöldipari termékekkel, zöldenergia-tárolókkal és az elektromos autókkal jelentős hozzáadott értéket képviselünk néhány éven belül a globális klímaküzdelemben. Másrészt egy olyan erős érdekközösség alakult ki a városvezetés, az egyetem, a vállalatok és a helyiek szövetségében, amely egyszerre szolgálja a debreceni, a magyarországi, az európai, de még a globális klímavédelmi, fenntarthatósági célokat is.

Így Debrecen lokális és globális szinten meghatározó szerepet tölt be a zöldátállásban. A város környezetpolitikai és fejlesztési törekvéseit a nemzetközi programokhoz való csatlakozás is erősíti. Célunk, hogy jó gyakorlatokat keressünk, azokat adaptáljuk, ismertessük meg Debrecen zöldtörekvéseit, és nemzetközi projekteken keresztül a munkatársaink szakmai fejlődését elősegítsük.

Debrecen kezdeményezőként létre kíván hozni egy Zöld Testvérváros-hálózatot, kimondottan a környezetvédelmi és zöldkérdésekre fókuszálva. Ennek keretében kiemelt cél, hogy az Európa Zöld Fővárosa címet elnyert városokkal (Lisszabon, Tallinn, Valencia) felvegyük a kapcsolatot, részletesen megismerjük a sikeres pályázatuk koncepcióját és megvalósulását. Célunk, hogy 2025-ben megpályázzuk az Európa Zöld Fővárosa címet.

Milyen intézkedések, célkitűzések szerepelnek a környezetvédelmi programban?

Egységes szerkezetben találhatók a kódexben mindazon elvek, intézkedések, programok, amelyek megvalósítását közel öt éve kezdtük el. Ötven különböző intézkedést fogalmaztunk meg. A tervezett beavatkozások között szerepelnek az olyan fejlesztések, mint a környezetpolitikánk zászlóshajója, a Vizet a Nagyerdőnek – Civaqua-program folytatása, a Környezeti Ellenőrző Rendszer kialakítása, amely garantálja a debreceniek biztonságát, vagy éppen a víziközmű-hálózatok fejlesztése, a megújuló energiákhoz kapcsolódó beruházások – napenergiával hajtott zöldbuszok, valamint a véderdősítés folytatása a város északi-északnyugati oldalán és az ipari övezeteink körül, és az újabb 10 ezer fát ültetünk programok. Mindezek mellett meghatározóak azok az elemek is, amelyek a lakosság aktív szemléletformálását célozzák: az ingyenes lakossági LED-csere-program, az esővízgyűjtő hordók osztása, amelyet az egész városra kiterjesztünk, a panelprogram és Future of Debrecen mozgalom akciói. Célunk, hogy a debreceniek hiteles forrásból származó információkat kapjanak, ezért indítottuk el a Jövő Műhely pódiumbeszélgetéseket, melyet a VOSZ-val, a HBKIK-val és a Debreceni Egyetemmel közösen szervezünk. Az intézkedések sorát képezik továbbá a biodiverzitást elősegítő kezdeményezések, amelyeket például a madarak, denevérek, sünök védelméért indítunk. A programban kiemelt figyelmet kapnak a tudatos vízfelhasználás, a hulladékkezelés, az energiatakarékosság fontosságát célzó intézkedések is.

A kiragadott példákból is kitűnik, hogy az életünk minden területére tartalmaz zöldmegoldásokat. Debrecen Környezetvédelmi Programjával garantáljuk a város zöldfejlődését és biztonságát, amely a gyermekeink, unokáink számára is egy zöld-, fenntartható jövőt eredményez. Nincs ma Magyarországon olyan város, amely a környezet védelméért, a fenntarthatóságért, a tiszta környezetért annyit tesz, mint Debrecen.

