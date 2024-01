– A tavalyi sikerére tekintettel újra elindul az ingyenes LED-csereprogram Debrecenben – jelentette be Papp László polgármester kedden a Meixner Tamással, a CYEB kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatón.

– Nagyszerű közös akciónk volt az elmúlt évben, hiszen a CYEB-bel való együttműködésünknek köszönhetően Debrecenben rengeteg háztartást tudtunk ellátni energiatakarékos LED-izzókkal a csereprogram keretében.

Több mint hatezer háztartáshoz juttattuk el azokat az ingyenes izzókat, amelyek valós energiamegtakarítást tudnak előidézni, ezáltal körülbelül 250 millió forintnyi összeg maradhatott a debreceni családok zsebében a megmozdulásnak köszönhetően.

Ezek az izzók természetesen nem csak anyagi, hanem környezeti hatással is bírnak, így több mint 1100 tonna szén-dioxid megtakarítást értünk el a program hatására – részletezte Papp László.

A városvezető kiemelte, hogy az emberekkel találkozva nagyon pozitív fogadtatást tapasztalt, a kezdeményezést jelentős érdeklődés kísérte, többek között ezért döntöttek úgy, hogy idén is folytatják. Tavaly összesen több mint 77 ezer LED-izzót adtak át a debrecenieknek, ami jól mutatja a program sikerességét.

Nincs korlát

Papp László közölte, január 16-tól ismét lehet regisztrálni a LED-izzókra egészen február 15-ig. Ennek során fontos szempont, hogy most olyan helyiekre gondolnak, akik 2023-ban nem vettek részt a programban.

– Az izzók száma most sincs limitálva, a fogyasztási adatok alapján számoljuk ki, hogy hány darabra lehet pályázni. Regisztrálni a ledcsere.hu weboldalon, a jelentkezés gombra kattintva lehet, és csak annak a nevére, akiére a villanyszámla szól. Akinek bármilyen gondja akad az igénylés során, az a DV Parking Kft. irodájában kérhet segítséget – mondta a város első embere. Hangsúlyozta: az izzók átadását áprilisra tervezik, a pontos dátumot a szokásos módon közzé fogják tenni.

Papp László továbbá rámutatott, hogy a város a saját közigazgatási területén belül a közvilágítási rendszer átalakításával is foglalkozik, így tavaly 25 ezerből mintegy 2 ezer 988 nagy teljesítményű régi lámpatestet cseréltek le szabályozható fényerősségű LED-lámpákra. Ezzel 1,2 millió kilowattóra fogyasztáscsökkenést, valamint 300 tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkenést értek el. Terveik szerint idén 2 ezer 500 - 3 ezer lámpatest cseréjével folytatják az akciót.

Zöld Bajnok lehet Debrecen

– Az előző évhez képest idén sokkal egyszerűbb a regisztráció, ugyanis az adatok megadását követően csak a villanyszámlát szükséges feltölteni, de fontos, hogy annak minden oldalát kérik – ezt már Meixner István, a CYEB kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatója ismertette. Elmondta, hogy hatféle izzót lehet igényelni: az E27-es, vastagabb foglalatúból 40, 60, 70 és 100 wattosnak megfelelőt, az E14-es, vékonyabb foglalatúból pedig 40 és 60 wattosat.

Meixner Tamás arra is kitért, hogy a CYEB Energiakereskedő Kft. meghirdette a Zöld Bajnok programot, melyet az a város nyerhet meg, ahol a legtöbb izzót igénylik a helyiek. A győztes település egy minősítést is kap arról, hogy mennyi károsanyag-kibocsátástól óvták meg a várost, és mekkora megtakarítást értek el. Mint mondta, a felhívásnak májusban lesz a zárása, és úgy gondolja, hogy Debrecen az elsők között lesz, sőt, a Zöld Bajnok címet is elnyerheti.