Debrecen városvezetése elkötelezett a környezetvédelem iránt, és ezt kiemelten kezeli. A Fenntartható Debrecen Díjjal 2019 óta azokat a gazdálkodó szervezeteket, intézményeket és munkaközösségeket jutalmazzák, amelyek tevékenysége összhangban áll a város fenntarthatósági törekvéseivel, amelyek a jövő gazdaságát építik. Az elismerést ideáig több mint 20 gazdálkodó szervezet kapta meg. 2022 áprilisában új koncepció született a Zöld Munkacsoport javaslatai alapján.

Az új pályázat célja a város épített és természetes környezetének megóvása és fejlesztése, valamint a környezettudatos szemlélet kialakítása. A magas színvonalú, kiemelkedő értékű munkát végző gazdálkodó szervezetek és közösségek elismerése a környezettudatos működés és a fenntarthatóság előtérbe helyezéséért. A Fenntartható Debrecen Nagydíjat azoknak a közösségeknek ítélik oda, amelyek a Fenntartható Debrecen Díjban részesültek, és a legtöbb pontot érték el a zöld intézkedések terén.

Támogatják a zöld szemléletet

Az idei díjazott a Vitesco Technologies Hungary Kft lett, amely Zöld Hét programja által ösztönzi munkatársait a zöld szemléletre. A cég támogatja a közösségi közlekedés minél nagyobb arányú igénybevételét, téríti dolgozói DKV-bérleteit. A cég debreceni gyáránál egyedi, elektromos kerékpárok töltésére is alkalmas kerékpártárolót alakított ki. Idén a szomszédos telket is megvásárolták, melynek nagy részén zöldterületet alakítanak ki.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a világ egy vezető technológiai vállalata alkalmasnak találta Debrecent, s több száz helyinek adott karrierlehetőséget beruházása által – mondta a díjátadót követően Papp László polgármester.

– Mi a fenntarthatóságról nem csak beszélünk, hanem ezzel a kezdeményezéssel ösztönözzük is a zöld szemléletet. Örülök, hogy a világ nagyvállalatai is fontosnak tartják, hogy itt, Debrecenben is tegyenek a lokális környezetvédelemért – hangsúlyozta a városvezető.

A fenntarthatóság beléjük van kódolva

Makray Réka, a Vitesco Technologies Hungary Kft. humán kapcsolatok igazgatója beszédében úgy fogalmazott, a fenntarthatóság a vállalatuk DNS-ben van, de nem csak termékeik által képviselik a zöld szemléletet. Többek között elmondta, folyamatosan monitorozzák energiafelhasználásukat, a keletkező hulladék 95 százalékát újrahasznosítják, ahogy az összegyűjtött esővizet is. Az alternatív energiaforrások hasznosítására vonatkozó projektjeiket elindították. Hosszútávú stratégiai céljuk, hogy 2027-re karbonsemleges vállalattá váljanak.