A Kölcsey Központ főbejáratától egészen a Bényi Galéria kirakatáig kígyózott a LED-izzókra váró debreceniek sora szombaton délután. Az épületbe lépőknek ünnepi hangulatú fogadtatásban volt részük: zöld szőnyegen, kellemes, halk zenével kísérve lépdelhettek egy zöldebb jövő és az alacsonyabb villanyszámla felé. Útközben lehetőségük volt megörökíteni az átnyújtás pillanatát egy nagy LED-fal előtt a polgármester vagy valamelyik önkormányzati képviselő kézfogásával, jókívánságaival együtt.

– Több mint hatezer háztartás jelentkezett a LED-csere-programra, ez több mint 77 ezer izzó átadását jelenti. Január közepétől február végéig lehetett jelentkezni az akcióra. Remélem, hogy nagymértékben hozzá tudunk járulni ebben az energiaválsággal terhelt időszakban az otthonok takarékosabb működéséhez, költségmegtakarításához – nyilatkozta Papp László polgármester az eseményen. Hangsúlyozta, az azonnali hatáson túl, miszerint rengeteg energiatakarékos izzót üzemelnek be, a program jelentősége a szemléletformálás. A városvezető a helyszíni beszélgetéseiből megtudta, van olyan háztartás, amelyben korábban nem használtak efféle izzókat a magas vételár okán, ám az ingyenes igénylési lehetőséggel örömmel éltek.

A polgármester arról is beszélt, hogy 2019 óta a fenntarthatóság az eddiginél is hangsúlyosabb szerepet kap a várospolitikában. Ez a mostani akció jól illeszkedik a Zöld város programba. A Future of Debrecen és a Zöld Munkacsoport tevékenységei, a városban zajló zöldakciók, a fásítás, az idén újra meghirdetett panelprogram, az intézmények energetikai korszerűsítései bizonyítják, hogy Debrecen rendkívül környezettudatos város – fogalmazott.

A bálteremből távozóban egy sorban álló mosolygós társaság egyik tagjával beszélgettem. Burik János nyugdíjas víz-, gáz-, fűtésszerelő egy ismerőse javaslatára próbálta ki a LED-izzókat. A villanyszámla egyértelműen alátámasztotta, amit a szakemberektől hallott korábban: jelentős csökkenést eredményez a modern égők használata. Az önkormányzati lehetőséget megragadva 17 izzót igényelt. Mint mondta, egyszerűen, gördülékenyen ment a regisztrálás. Most pedig a CYEB részéről megküldött megállapodással, személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattal a kezében várja, hogy megkapja az izzókat.

Az osztás április 1. és 14. között 14-től 18 óráig tart a Kölcsey Központban, körzetekre bontva, a 23 önkormányzati képviselő részvételével. A 2., 3., 6., 7., 8., 10., 21., 23. számú körzetekben pedig 14–19 óra között. Húsvétkor, április 7–10. között szünetel a kiadás. A lakosokkal elektronikus úton egyeztettek az átvétel időpontjáról.

