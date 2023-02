181,69 milliárd forint mérlegfőösszeggel tervezik a cívisváros idei költségvetését – ismertett Debrecen polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján, a Csokonai Fórumban. Tudatta, február 23-án tárgyal a közgyűlés a költségvetésről. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztak azon, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban megfelelő költségvetést állítsanak össze.

– A kihívások és a lehetőségek költségvetése lesz az idei – jelentette ki.

Papp László szerint a legnehezebb kérdés az, hogyan használják fel úgy az erőforrásokat, hogy a megnövekedett terheket is tudják finanszírozni, ugyanakkor a város polgárait is kiszolgálják. A polgármester mindent figyelembe véve úgy fogalmazott: okos költségvetést állítottak össze.

Kitért arra is, a költségek növekedése rendkívüli mértékben nyomja az önkormányzatot, és óriási teher van az intézményeken.

Nagyon fontos, hogy az inflációs hatások mellett tudjuk biztosítani az intézményeinkben dolgozók megfelelő bérfejlesztését

– jelentette ki.

A cívisváros első embere arról is beszélt, hogy a 2019-24-es ciklus a válságoké; 2020-21-ben a világjárvány határozta meg az életünket, majd 2022-ben kirobbant a háború, ezt kísérte az energiaárak gyors növekedés és az évtizedek óta nem látott mértékű infláció. Ezen körülmények közt kell a városnak megőriznie működőképességét.

A városi költségvetés pillérei a következők: a saját bevételek növekedése, stabilitása, illetve a kormányzati támogatások intenzitásának növekedése. A polgármester megjegyzete, az uniós forrásokat még nem kapta meg Magyarország, így az önkormányzatok sem.

– Ilyen körülmények közt értékelődnek fel leginkábba város saját bevételei. Ezek évek óta stabil növekedést mutatnak, a helyi adó mértéke drasztikusan emelkedik. A 2015-ben elindított gazdaságfejlesztési folyamat a nehezedő körülmények közt is biztosítja a város stabilitását, fejlődését – hangsúlyozta Papp László.

Kitért arra, a jelenleg zajló vita a város egyik legnagyobb helyi adó bevételt termelő, munkahelyeket teremtő beruházásának ellehetetlenítésére irányul, de a polgármester úgy véli, ez a törekvés nem lesz sikeres.

Ismertette azt a négy a központi stratégiai témakört is, ami köré a 2023-as költségvetést építették: gazdaság-, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem és fenntarthatóság, valamint az egészségvédelem.

Kifejtette: a D2030 program egyik leghangsúlyosabb eleme a gazdaságfejlesztés, ezen folyamatok intenzívek lesznek még a következő 2 évben is. Ez biztosítja a város gazdasági növekedését; új vállalatok települtek be, de többségükben később kezdenek működni, a nagy léptékváltás 2025 -től lesz érzékelhető. A saját bevételekben jelentős tétel köszönhető az építőiparnak; e tekintetben ha valamely építést nem is debreceni cég végzi, a munkája utáni helyi adóbevétel a cívisvárosba érkezik. Idén az ingatlanpiacon történő értékesítésekkel is tervez a város, a lakásépítések előmozdítására. Tócóvölgyi területek, illetve 10-12 hektárnyi majorsági földet adna el.

A közlekedésfejlesztés kapcsán Papp László elmondta, részben önkormányzati, részben pedig állami beruházásokról beszélhetünk. Az utóbbi az iparterületekre fókuszál, továbbá fontos idei állami beruházás a Sámsoni út fejlesztése. A környezetvédelem kapcsán kiemelte a véderdősítést, melyet 2023-ban is folytatnak. Felidézte, az elmúlt években több mint 40 ezer facsemetét ültettek el, s a Zöld Munkacsoport javaslatára újabb véderdősítési területeket jelölnek ki. A negyedik kiemelt terület az egészségvédelem. A Gondoskodó Debrecen jegyében többek között egészségügyi szűréseket végeznek, folytatódik a Mozdulj, Debrecen!, idősügyi programokat indítanak, illetve a DAEFI működését tennék még hatékonyabbá.

Drasztikus növekedés

A 2023-as 181,69 milliárdos mérlegfőösszeg egy picit alatta van a tavalyinak, de év végére valószínűleg átlépjük a 200 milliárdot –mondta Papp László polgármester.

Kiemelt néhány tételt a költségvetésből: aszerint helyi adóbevételként 27,23 milliárd fornttal terveznek, a városüzemeltetés idén 5,96 milliárd forintba kerül, a működési költség 89,25 milliárd forint, és lesz 2,5 milliárd forint hitelfelvétel (2021-ben és 2022-ben nem volt), aminek nagy része egy konkrét fejlesztéshez kötődik.

A helyi adóbevétel mintegy 29 százalékkal több a tavalyinál, erre külön magyarázatot adott a polgármester. Mint felidézte, az előző két évben a debreceni önkormányzat a kis- és középvállalkozások (kkv) számára 50 százalékos adókedvezményt biztosított (3,4,-3,6 milliárd forint maradt a kkv szektornál), ezt kivezeti 2023-ban, ezzel korrigálták a tavalyi számot, továbbá összességében 6,5 százalékos reális növekedést várnak el idén a debreceni gazdaságtól.

A városüzemeltetési kiadásoknál érzékelhető leginkább az energiaköltség változása: a tavalyi 3,78-ról idén 5,96 milliárd forintra emelkedett ez a tétel, ami 57,6 százalékos növekedés.

A zöldterületi kiadások 27 százalékos emelkedése a szinten tartás mellett szintén a költségek növekedésére nyújt fedezetet, itt is jelentősen több a bér- és működési költség. A beruházási főösszeg 33 százalékkal csökkent a büdzsében, 78,75 milliárdról 52,62 milliárd forintra: részben sok a kifutó projekt, részben pedig az európai uniós fejlesztések nincsenek betervezve. Ezen tételen belül a kertségi fejlesztésekre 4,96 milliárd forintot költ a város. Papp László megjegyezte, amikor polgármesterként először vett részt a költségvetés összeállítasásban, a város teljes büdzséje volt 52 milliárd forint, most csak beruházásra költünk ennyit.

A működési költségvetés kiadási főösszege drasztikusan, 44,23 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, ebben az önkormányzat, az intézményei működése, a bérköltségek növekedése érhető tetten – mutatott rá a városvezető.

