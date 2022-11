Debrecen nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben, a gépjárműforgalom egyre nagyobb terhelést jelent a város számára. Elmondható, hogy a '90-es évekhez képest mintegy megduplázódott a gépjárművek mennyisége Debrecenben, és érzékelhető a régióból, a megyeszékhely agglomerációjából érkező forgalom növekedése is. Emellett a gazdaságélénkítő folyamatok is folyamatos kihívást jelentenek a város vezetésének. Papp László, a város polgármestere arra hívta fel a figyelmet a közös faültetésen, hogy a fenntartható folyamatok alapjait most kell megteremteni. Köszönetet mondott a Future of Debrecen, a Zöld Munkacsoport valamennyi lelkes támogatójának, aktivistájának, közreműködőjének azért, hogy szakmai segítséget nyújtanak az elképzeléseik megvalósításához.

Jó tanácsokkal, ötletekkel, javaslatokkal segítik azt a folyamatot, amely mindannyiunk számára fontos, hogy ez a város fenntarthatóan működőképes legyen, és gyermekeink, unokáink egy hasonlóan zöld Debrecent tudjanak átvenni, mint amit mi vettünk át a szüleinktől, elődeinktől

– hangsúlyozta a program jelentőségét a polgármester.

Tervezik a második ütemet

Debrecenben található az ország első természetvédelmi övezete, a Nagyerdő. Papp László rámutatott: az egyik legnagyobb erdősültséggel rendelkező városa az országnak Debrecen, és ez olyan érték, amelyet mindenképpen őrizni kell. – Ennek nagyon fontos eleme, hogy a Civaqua-program végre kivitelezés alatt áll, a rendszer jövőre már eléri a város felszíni vízrendszerét. Ennek kiépítésén már most dolgozik a kivitelező – részletezte a város első embere, és hozzátette, a program második ütemének terveiről már egyeztetett az Országos Vízügyi Főfelügyelőség vezetésével.

A Vértessy-kastély mögötti területen szerdán mintegy száz fát ültettek el, de nem csak ennyi, összesen 725 kis fa kerül majd a földbe.

Az eseményen Balázs Ákos emlékeztetett: a véderdők helyének kijelölésén szakemberek dolgoztak. Az alpolgármester megköszönte a munkájukat, továbbá valamennyi projektben résztvevő támogatását.

Valódi összefogás jött létre, és megígérjük, hogy ezt a munkát folytatni is fogjuk

– mondta.

A következő lépés pedig, hogy azokat a mezővédő erdősávokat, melyek régen Debrecen körül húzódtak, feltérképezik és megpróbáljuk visszaállítani.

