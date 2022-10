Tevőlegesen is megkezdődtek a Civaqua munkálatai Balmazújváros közelében. A Tócót és jóléti tavainkat élővízzé varázsoló beruházás jelenlegi helyzetét csütörtök délután szemléltették a 35-ös főút melletti helyszínen.

Papp László polgármester elmondta, hogy az első ütem határideje 2023 novembere, a munkálatok 50 százalékával azonban már idén novemberben végezhet a kivitelező. A csőfektetői munkák szintén jól haladnak, a tervezett 13 kilométeres szakaszból eddig 9-cel végeztek, mindezt az ott zajló mezőgazdasági munkálatok megzavarása nélkül.

Papp László polgármester és Kósa Lajos országgyűlési képviselő

Forrás: Kiss Annamarie

A beruházásnak ugyancsak része a víztározók kapacitásának növelése, a Vezér utcán 23 köbméteres víztározó lesz, most a régészeti feltárások vannak folyamatban, valamint fejlesztik a szivattyútelepet. – A források továbbra is rendelkezésünkre állnak. Nagyot léptünk előre a Civaqua ügyében, Debrecennek jelenleg is van és a jövőben is lesz elegendő vize – hangsúlyozta a polgármester.

Kósa Lajos honatya emlékeztetett, hogy ez Magyarország legnagyobb vízrendezési beruházása. Rámutatott egyúttal arra, hogy az idei nyár bebizonyította, mit jelent a város és környéke számára az aszályos időszak, mely a jövőben ráadásul még gyakoribb lehet. Hangsúlyozta, hogy a természetes környezetünk eredeti állapotát nem lehet visszaállítani, segíteni viszont tudunk.

Kitért arra is, hogy a beruházás egyben öntözési program, amivel háromszorosára növelhető a termőterületek nagysága.