Most úgy tűnik, hogy a politikai tábor miatt fulladtak a beruházással kapcsolatos közmeghallgatások kudarcba. Milyen fényt vet az Debrecenre, hogy ezen fórumok kapcsán főként a botrányok jutnak az eszünkbe, mintsem egy valós szakmai tájékoztatás?

Ez nyilvánvalóan nem vet jó fényt a városra. Debrecen az elmúlt években gazdasági sikert sikerre halmozott, nagyon komoly bizalmat épített ki. Úgy érzem mind a mai napig, hogy az, ami eddig történt Debrecenben, az találkozott a debreceniek támogatásával. A BMW egy új korszakot nyit majd a debreceni gyárával az autóiparban, hiszen itt lesz az első iFACTORY, az első tisztán elektromosautó-gyár. Nyilván ahhoz akkumulátorra van szükség, tehát azt nem mondhatjuk, hogy örülünk a BMW elektromosautó-gyárának, de akkumulátor az ne legyen benne. Ez egy feloldhatatlan ellentmondás.

2014-ben azzal az üzenettel lettem Debrecen polgármestere – aztán közel 62 százalékkal 2019-ben lettem megerősítve –, hogy a gazdaság fejlesztése Debrecenben nagyon fontos, társadalmi támogatottsággal bíró ügy. Ennek megfelelően végzem az elmúlt években is a tevékenységemet, nem árultam zsákbamacskát. Debrecenre meglehetősen rossz fényt vetnek ezek a botrányos jelenetek, de meggyőződésem, hogy nem ez Debrecen igazi arca. Az én Debrecenem nem az a Debrecen, ahol egy közmeg­hallgatáson kifütyülnek egy egyetemi professzort, aki egy tárgyilagos, szakmai hozzászólást akar tenni például vízkérdésben. Az én Debrecenem egy toleráns, vitára nyitott, de az érvekre, tényekre építő, kulturált beszélgetést képvisel. Ez egy egyetemváros, a magyarországi tudásközpontok egyik legnagyobbika. Egészen messze áll ez a Debrecen attól, amit a közmeghallgatásokon láthattunk, hallhattunk.

Hogy Debrecen mit nyer a CATL-beruházással, már tudott, de mit veszítene, ha nem a város, hanem más piaci versenyző lett volna a befutó?

A folyamatot kezdjük egy kicsit korábbról. Mit veszítettünk volna, ha 2015-ben nem indítjuk el azt a gazdaságfejlesztési folyamatot, amelynek során munkahelyek ezrei jöttek létre Debrecenben? Ezek a munkahelyteremtő beruházások mindenképpen a Közép-Európa régiót célozták volna meg. Akkor elmentek volna Miskolcra, Nyíregyházára, Nagyváradra, Kassára, de mindenképpen a régióban kötöttek volna ki. Az alpolgármesterségem, majd a polgármesterségem kezdeti időszakában nagyon sokszor hallottam azt a kritikát Debrecennel kapcsolatban, hogy a városban nincsenek megfelelő munkahelyek, ezért hiába van itt az egyetem, képezi a sok szakembert, de nem maradnak itt, hanem elmennek innen. Ezt a folyamatot kellett megfordítani, és most már nem az a helyzet, hogy a munkahelyek hiányában innen elmennek valahová, hanem nagyon sokan jönnek ide a munkalehetőségek miatt már tanulni is és dolgozni is. Ezt jól mutatják a Debreceni Szakképzési Centrum és az egyetem számai is. Persze ilyenkor szokták kritikaként megfogalmazni, hogy jönnek a románok, az ukránok és nem tudom, kicsodák – ezt hallgattam másfél-két éven keresztül a BMW-vel kapcsolatban. Meg kell nézni a BMW toborzási tevékenységét: abszolút debreceniekre, fiatalokra koncentrál, karrierprogramot indít szakképzési centrumban, az egyetemen, tehát Debrecenre és a régióra fókuszál.

Az összes eddig idetelepült nagyvállalat alapvetően magyar, többségében debreceni munkaerővel töltötte fel a nyitott álláshelyeit. Nyilvánvalóan a CATL esetében is ez a fő cél, ezt a vállalat HR-igazgatója egyértelműsítette számunkra. De az elmúlt évek fejlődése okán már nem lehet csak és kizárólag magyar munkaerővel feltölteni az álláshelyeket, mert a BMW-hez is jönnek németek, nyilván a kínai vállalathoz is jönnek kínai munkavállalók, sőt az egyetemen is nagyon sok külföldi diák tanul, akik szintén szóba jöhetnek a helyi munkaerőpiac szempontjából. Hogy mit veszítene Debrecen? Ha nem azt csinálnánk, mint amit az elmúlt években, és hogyha a CATL vagy BMW nem ide jön, akkor azt tapasztalhatnánk, hogy az elvándorlási folyamat felgyorsul, mivel nem lenne megfelelő munkahely. Biztos vagyok benne, hogy ha az elmúlt tíz évben nem lettünk volna gazdaságilag sikeresek, akkor nagyon sok debrecenit vesztettünk volna el.

Ha átfogóan tekintünk a gazdaság fejlődésére, nem csak arról beszélhetünk, hogy megteltek az iparterületek Debrecenben. Miben mérhető a beruházások jóléti hatása?

Rengeteg fejlesztési igény van a városban. Az elmúlt években millió dologgal foglalkoztunk: két színházat építünk, új Aquaticum strandot, óvodákat, utakat építettünk, iskolákat, bölcsődéket újítottunk fel, több bölcsőde építése van jelenleg is folyamatban, nagy közlekedési fejlesztéseket hajtottunk végre, ipari parkokat hoztunk létre, tehát felsorolni is hosszú. Hogyha a városnak nincs meg a gazdasági ereje, akkor ezek nagy része elmaradt volna. Persze Debrecen nemcsak saját, hanem európai uniós és kormányzati forrásokból is fejleszt, de a kormányzati források jelentős része azért érkezik Debrecenbe, mert a kormány is úgy gondolkodik a városról, hogy ennek a régiónak a fővárosa. A nemzetközi és a hazai tőke is bízik Debrecenben, és ez a lakosságnak tud jólétet teremteni. Ha megnézi valaki a statisztikai hivatal adatait, akkor pontosan látja, hogy a vidéki Magyarországon Debrecenben a bérek az átlag fölött növekedtek az elmúlt években az új vállalatoknak köszönhetően. Ez egy jótékony hatás, ahogyan az is, hogy a városnak a helyi adóbevétele elképesztő mértékben tud növekedni.

Az elmúlt tíz év alatt Debrecen 80-90 százalékkal növelte a helyi adóbevételét. Az igazi nagy ugrás a következő években lesz, amikor majd a BMW és más nagyvállalatok elkezdenek már igazán teljes kapacitással termelni. A CATL-nek a helyi adóvonzata a jelenlegi teljes debreceni helyi iparűzési adóbevételnek egy 50 százalékos növelése, 8-10 milliárd forinttal önmagában növeli azt, ami most 18 milliárd forint. Én mindig azt mondtam, hogy higgadtan kell kezelni ezt a kérdést. Ha környezetvédelmi, biztonsági szempontból egy beruházás rendben van, akkor az hadd jöjjön.

A CATL-beruházás kapcsán nagyon sok politikai támadást kap. Mennyire kell a politikai vitákba beszállni jelen helyzetben?

Természetesen bele kell menni a vitába, mert nincs más választási lehetőségünk. Választott politikusai, közszereplői vagyunk ennek a városnak, tehát fel kell venni a kesztyűt. Nyilvánvalóan az embernek meg kell erősítenie a lelkét ilyenkor, és határozottan kell képviselni azt az ügyet, amiben hisz. Én hiszem azt, hogy Debrecen szempontjából azok a történések, amelyek zajlottak az elmúlt években, rendkívül meghatározóak lesznek, ugyanis Debrecen az európai elektromobilitás regionális fővárosává lép elő. Visszatérve a kérdésre, nagyon kemény, sőt helyenként durva politikai támadások zajlanak.

Az életemből 25 évet szenteltem a városnak, és teljes meggyőződéssel vallom, hogy minden körülmények között a város volt számomra a legfontosabb. Szándékosan nem foglalkoztam országos politikai kérdésekkel, mert úgy gondoltam, hogy nekem csak Debrecenre kell koncentrálnom. Ennek az ügynek van egy politikai, egy szakmai-gazdasági és egy emberi oldala. A politikait leválasztom a másik kettőről, azt nyilván megharcoljuk, de a legfontosabb számomra, hogy az emberi és a szakmai-gazdasági oldalát kezeljük. Szeretném eloszlatni azt a félelmet, sok-sok félreértést, ami ezt az ügyet most meghatározza. Remélem, sikerülni fog!

A nagy beruházásokkal milyen környezetvédelmi projekteket tudnak párhuzamosan futtatni annak érdekében, hogy egyensúlyban legyen a folyamatos építkezés és az élhető környezet?

Rengeteg környezetvédelmi projektünk volt az elmúlt időszakban. 2019-ben ezt egy új alapra helyeztük, létrejött a Zöld Munkacsoport, a Future of Debrecen, fiatal szakemberekkel dolgozunk együtt, akik ötleteket, javaslatokat adnak. Többek között a Zöld Munkacsoport dolgozta ki a véderdősítési programot, sok ezer fát ültettünk el az elmúlt években, és ezt a programot a következő időszakban is folytatni fogjuk. Emellett a fenntarthatóság jegyében nagyon sok intézményünket építettük át megújuló energiaforrások felhasználására, több mint 4000 tonna szén-dioxidot váltottunk ki, ezáltal sokkal kisebb lett az energiafogyasztási igénye a város intézményrendszerének. Az új intézményeket már mind-mind megújuló energiaforrásokra építve hozzuk létre. Az MVM-vel közösen egy több mint 50 hektáros napelemparkot létesítettünk, ami 15 ezer debreceni háztartás energiaigényét képes biztosítani. A város az elektromos közösségi közlekedés fenntarthatóbbá tétele érdekében tervezést indított két városi terület vonatkozásában újabb napelemparkok létrehozatalára, közel 50 hektár nagyságrendben. Az egyik legnagyobb programunk a Civaqua program, amely ebben az évben az első ütemét tekintve befejeződik, a forrást a kormánytól a második ütem tervezési eljárására megkaptuk, ez véglegesen megoldja majd a Vekeri- és a Fancsikai-tavak vízellátását. És hát Debrecennek annyi vize lesz ettől az évtől kezdődően, mint amennyi korábban soha nem volt. Mindemellett pedig ebben az évben tervezzük elindítani a város közvilágítási rendszerének energiahatékonysági átalakítását egy LED-program keretében. Úgy fejlesztettük az elmúlt években a debreceni gazdaságot, hogy nagyon erősen koncentráltunk a fenntarthatósági paraméterekre, a környezetvédelmi és zöldfejlesztésekre.

Kiss Dóra