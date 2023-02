Bővítik a közlekedési hálózatot

– Könnyen elképzelhető, hogy a 4-es villamost egy Debrecen és Nagyvárad közötti vasúti kapcsolat ki tud váltani, hiszen az a főpályaudvartól dél felé, adott esetben akár a repülőteret, az ott kialakuló lakóterületet is bekapcsolja a közösségi közlekedésbe – tért át Papp László a debreceni közösségi közlekedés legnagyobb tervezett fejlesztésére, a 3-as és a 4-es villamosvonal megépítésére. – Derecskén és Berettyóújfalun keresztül lehet majd eljutni vasúton Nagyváradra, ugyanis az elmúlt években a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel elvégezett nyomvonalvizsgálat után azt a döntést hoztuk, hogy a 106-os vasútvonalat – ami most a repülőtér és a déli ipari területek mellett halad – a 101-es, most felújítás és villamosítás alatt lévő vasútvonalba kötjük be Berettyóújfalunál. Ezzel a magyar oldalon létrejöhet az a teljes vasúti infrastruktúra, amely a romániai oldalon már nem igényel semmilyen további beavatkozást. Debrecenen belül a 3-as villamos vonala kapcsolja majd be a nyugati városrészt a meglévő hálózatba – részletezte.

Nemrégiben döntöttünk a fenntartható városi közlekedési modell felülvizsgálatáról, s azt el kell végeznünk 2023 első félévében. Reális esélyünk van arra, hogy európai uniós források felhasználásával ebben az uniós fejlesztési ciklusban (2027-tel bezárólag – a szerk.) hozzákezdünk a 3-as villamosvonal kiépítéséhez.

– Azt egyelőre nem lehet tudni, mekkora keret áll majd ehhez rendelkezésre. Az 1-es és 2-es villamos észak-déli tengely mentén szeli át a várost. A 3-as villamos nyugat-keleti összeköttetést biztosít majd: a nyugati végpontja a Tócóvölgy vasútállomás, a keleti pedig a 100-as vasúti fővonal Dobozi lakótelep környékén lévő állomása lehet. Ezzel a Nyírség és Nyíregyháza felől érkező utasok átszállási ponton csatlakozhatnak a városközpontba közlekedő villamos vonalára. De első lépésben a városközpont és a Tócóvölgy állomás közötti kapcsolatot tervezzük megteremteni – sorolta.

Papp László arról is tájékoztatott, hogy mindezzel együtt a város lakosságszámának várható emelkedése miatt növelni kell a közösségi közlekedés kapacitását. Az újonnan létrejövő lakóközösségek bekapcsolása egy középtávú program része. Amikor kialakul egy új lakókörnyezet, akkor a DKV-nak az elégséges és szükséges szolgáltatási igények figyelembevételével vizsgálnia kell a terület ellátottságát. Ez így van az iparterületek esetében is, tehát például a Déli Gazdasági Övezetben megvalósuló beruházások miatt ebben a városrészben fejleszteni kell a közösségi közlekedési hálózatot. Itt pedig hosszú távon még inkább az elektromos hajtású járművekben érdemes gondolkodni.

CH