Két újabbat terveznek

– Amikor megállapodtunk ennek a napelemparknak a létesítéséről, akkor korántsem gondoltuk, hogy ennyire szükséges lesz a jelenben – mondta Papp László polgármester délután a helyszínen. Elhangzott, az elmúlt hónapok történései és a legfrissebben kapott közbeszerzési ajánlatok az árambeszerzés kapcsán rávilágítanak arra, hogy a jövő a megújuló energiaforrások hatékony felhasználásában rejlik. Ezt az 52 hektáros területet az akkori Innovációs és Technológiai Minisztériummal és az MVM-mel kötött megállapodás alapján a város adta bérbe ehhez a fejlesztéshez. Úgy fogalmazott, ahogy tervezzük a 2023-as évet, egészen hajmeresztő számok jönnek ki a közvilágítás vagy az elektromos közösségi közlekedési eszközök finanszírozására. A megfizethető szolgáltatásoknak és megfizethető városüzemeltetésnek létfeltétele, hogy a települések beépítsék az energiagazdálkodásukba az megújuló energiaforrásokat. Épp ezért Debrecen is elindította két új, összességében 50 hektárnyi területen elterülő fotovoltaikus erőmű tervezési programját.

Papp László polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Mint mondta, a fenntartható szemléletük és környezettudatosságuk mellett nagyon furcsa meghozni azt a döntést, hogy trolibuszok, villamosok helyett, akár átmenetileg is dízelüzemű autóbuszok járjanak, de látva a közösségi közlekedés költségeit rákényszerülnek a fenntartók erre. Ezzel együtt az elektromos meghajtású közösségi közlekedési eszközökben hisznek és abban, hogy a saját helyben előállított energia, valamint annak tárolása a fenntartható közösségi közlekedés kulcsa. A Debreceni Vagyonkezelő elindította a folyamat tervezését. Végül köszönetet mondott a beruházásban résztvevőknek, ha nem is közvetlenül a város energiagazdálkodását segíti a park, a megyeszékhely a fejlesztés által energiahatékonyságban és környezettudatosságban is előrelép.

HaBe