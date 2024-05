Főzhetünk belőle pálinkát, lekvárt, ízesíthetjük velük a fagylaltokat, édességeket. Amellett, hogy a gyümölcsök felhasználása sokrétű, egészségesek is. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetnél (FruitVeB) érdeklődtünk, milyen gyümölcsfajták teremnek jellemzően Hajdú-Biharban, s mik az idei termés kilátásai.

A szamóca az a gyümölcs, amelyből igazán érdemes a hazait venni

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

– Hajdú-Biharban a meggy a domináns gyümölcsfajta, de jellemző az alma, a szilva és a dinnye is. A vármegyében a legnagyobb területen – a TERA adatbázis 2023-as adatai alapján – meggyet, almát és görögdinnyét termesztenek – tájékoztatott megkeresésünkre Kocsis Márton, a FruitVeB szakmai referense.

Mint kifejtette 543 hektáron meggy, 333 hektáron alma, míg 160 hektáron görögdinnye terem. Szilvát 80 hektáron, szamócát 36 hektáron, míg őszibarackot 27 hektáron termesztenek a vármegyében.

– Hajdú-Biharban inkább a zöldségkultúrák termesztése a jellemző, ugyanis csemegekukoricából 10,5 ezer hektár, zöldborsóból 4600 hektár, tormából pedig 1210 hektár (a teljes országos tormaterület 98 százaléka) itt található - tette hozzá.

Milyen minőségű gyümölcs terem idén Hajdú-Biharban?

– A termésre vonatkozó előrejelzések még a szezon sokkal későbbi szakaszában is bizonytalanok, nemhogy most, amikor még éppen csak elvirágzott a gyümölcsfák többsége. Az már biztosan kijelenthető, hogy a márciusi meleg időszak miatt általában a gyümölcsállományok fejlődése legalább 10 nappal, de inkább 2 héttel a szokásos menetrend előtt járt. A mostani hidegebb periódus kicsit mérsékelt ugyan, de még mindig lényegesen korábban kezdődik a szezon, mint általában – tudtuk meg a szakértőtől. Áprilisban ugyan voltak lokálisan fagykárok, de országos méretű, igazán komoly fagy nem sújtotta az ültetvényeket.

Kocsis Márton elmondta, a legkorábban piacra kerülő gyümölcs a szamóca, melyből – a tavalyi közepes termést követően – idén egy jó termés várható.

Május 10-ét követően kerül majd piacra a szabadföldi termesztésből származó szamóca, tehát aki nagyobb mennyiségben, például befőzéshez szeretne belőle vásárolni, jól jár, ha megvárja ezt az időszakot. Mivel a szamócaállományok nem károsodtak jelentősen az előző hideg időszakban, várható, hogy a piacra kerülő nagy mennyiségű hazai áru (még a következő hetekre prognosztizált felmelegedés miatt megugró kereslet mellett is) elérhető áron kerül majd a piacokra, ráadásul nagyon jó minőségben

– hívta fel a figyelmet a FruitVeB szakmai referense.

Frissen szedett, hazai szamóca a legjobb

Elmondta, fontos azt is tisztázni, miért érdemes hazai szamócát (epret) vásárolni: egyrészt a szamóca nem utóérő gyümölcs, tehát az érettlenül leszedett árutól hiába várjuk otthon, hogy majd jobb lesz. Ennek megfelelően a magyar földeken szedett, teljes biológiai érettség állapotában betakarított gyümölcs biztos, hogy ízben és zamatban veri a messziről hozott árut. Már csak azért is, mert a 3 fő fajtánkat (Clery, Joly, Asia) pont erre „tervezték”, vagyis nagyon finomak, ízesek, de nem kifejezetten bírják a szállítást és a hosszú pulton állást. Ezzel szemben a görög és spanyol exportáru sokkal keményebb húsú, és tartósan eláll a pulton is, de ez sokszor a zamat rovására megy. Egyszerűen más a célja ezeknek a fajtáknak.

Almánál a két évvel ezelőtti rossz, majd a tavalyi közepes termés után úgy néz ki, hogy idén jó termés várható, de a szezon annyira korai szakaszában vagyunk, hogy ennél többet nem szerencsés kijelenteni. Ugyanez igaz az őszibarackra is, ahol a következő 2-3 hét lesz a kritikus időszak a késő tavaszi fagyok miatt. Lekopogjuk, hogy a meteorológusok egyelőre riasztó hírekkel nem szolgáltak

– fogalmazott Kocsis Márton.