Mintegy ezer hallgató és harminckét vállalati partner részvételével rendezett Szakmai Napot a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A diákok megismerhették a TTK-val kapcsolatban álló cégek profilját, követelményrendszerét, az általuk kínált karrierlehetőségeket. Most először angol nyelvű szekcióval is készültek a szervezők – olvasható az unideb.hu-n.

Összehozzák a diákokat a cégekkel

A szakmai nap lassan húszéves múltra tekint vissza. Ezúttal is nagy volt a nyüzsgés a DE Élettudományi Központjában, a diákok meghallgathatták a cégek prezentációit, illetve a standoknál feltehették kérdéseiket a vállalatok képviselőinek.

Kun Ferenc, a TTK dékánja az esemény megnyitóján elmondta: a céljuk, hogy a kar partnervállalatai évente egyszer összegyűljenek és találkozzanak a hallgatókkal.

– A cégek rövid prezentációkat tartanak, melyekben bemutatják tevékenységüket, felvázolják a karrierlehetőségeket, amiket a hallgatók számára kínálnak, illetve azt is elmondják, milyen követelményeket támasztanak a leendő munkavállalóikkal szemben. Próbáljuk összekapcsolni a hallgatókat a vállalatokkal, szeretnénk segíteni az elhelyezkedésüket, úgyhogy főként azok a cégek képviseltetik magukat, akik nagy számban alkalmaznak nálunk végzetteket, de mellettük természetesen a Debrecenbe betelepülő új ipari szereplők is megjelentek, akik most építik brandjüket. Az elmúlt tíz év világosan megmutatta számunkra, hogy versenyképes egyetemi képzést folytatni csak az ipari szereplőkkel való szoros együttműködés nyomán lehetséges. Ennek megfelelően komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy a tágabb régiónk szinte minden iparvállalatával partneri kapcsolatot építsünk ki, csaknem száz céggel sikerült is ezt megtenni – részletezte Kun Ferenc.

A Debreceni Egyetem rektora is köszöntötte a hallgatóságot. Szilvássy Zoltán hangsúlyozta: az intézmény fontosnak tartja az együttműködést az ipari partnerekkel, melyben a TTK élen jár. Kiemelte az oktatás- és kutatásharmonizáció fontosságát.

Nemzetközi léptékben is jó kilátásaik vannak a Természettudományi és Technológiai Kar hallgatóinak. Ahogy ez a rendezvény is jól szimbolizálja, az egyetem és az ipar egy jól strukturált rendszerben működik együtt

– fejezte ki gondolatait Szilvássy Zoltán.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: unideb.hu

A lényege, hogy az intézmény két alaptevékenysége, az oktatás és a kutatás ezekben a vállalati együttműködésekben harmonizál. Természetesen időbe telik, mire ez a rendszer kiépül, és a felek tudják, kinek mire van szüksége – de ha minden összejön, a diákok úgy érezhetik magukat, mint egy családban. Az egyetem is tudja, mik az elvárások, és a cégek is tisztában vannak vele, mire számíthatnak – tette hozzá a rektor.

Több mint ötven országból

A Szakmai Napon négy szekcióban tartottak előadásokat a résztvevők, többek között gyógyszeripari, vegyipari, villamosipari és gyártástechnológiai tevékenységet folytató, valamint földtudománnyal, adattudománnyal és pénzügyi elemzésekkel foglalkozó vállalatok képviselői. Mivel a Természettudományi és Technológiai Kar hallgatóinak harmada külföldről érkezik, mintegy ötven országból, idén először egy angol nyelvű szekciót is kialakítottak, ahol a külföldi hallgatókat várták, ahol összesen harminckét, a karral kapcsolatban álló partnercég mutatkozott be a hallgatóknak, akik a felállított 25 standnál is tájékozódhattak a lehetőségekről.