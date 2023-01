A bevezetőben elhangzott ugyan, hogy a lakossági fórumra a találkozó második felében kerül sor, már a beruházással kapcsolatos szakmai bemutatókat is folyamatos bekiabálások kísérték.

Először Papp László polgármester beszélt. Hangsúlyozta, hogy ennek a beruházásnak is fontos része az érintettek megfelelő és hiteles tájékoztatása. – A beruházás célja a város gazdaságának megerősítése, fontos, hogy mérlegeljük, milyen előnyökkel, hátrányokkal és következményekkel járna. Akkor valósul meg, ha az előnyök meghaladják a hátrányokat – összegzett.

Kiemelte azt is, hogy sokan előzetesen – jellemzően a nem mindig reális és valós képet tükröző közösségi médiából informálódva – alakították ki az álláspontjukat.

– A cél reális képet adni mindenki számára, az itt elhangzó adatok az engedélyi eljárásban szereplő, tehát bármikor számon kérhető adatok – mutatott rá. Végül megjegyezte: a vízellátással kapcsolatban is nagyon sok alaptalan információ látott napvilágot, mint például az, hogy a Civaqua-program az ipari fejlesztések miatt indult el.

Pintér Tamás ezredes a katasztrófavédelmi hatósági eljárásról tartott prezentációt, melyben az engedélyezéshez szükséges biztonsági elemzésekről és az iparbiztonsági hatósági eljárás folyamatának dokumentációját tette közzé.

Forrás: Czinege Melinda

Szilágyi Balázs, a C.A.T.L. közügyekért felelős vezetője a bekiabálások és a neki szegezett lakossági kérdések miatt csak néhány mondatig jutott el a cég bemutatásával.

Kelemen István, a biztonsági jelentést készítő szakértői cég képviselője is mikrofon mögé állt. Tevékenységük bemutatása után a beruházás telephelyére vonatkozó témákban szólalt meg, mint a természeti környezet védelme, a telephely biztonsági rendszere és a védekezés eszközrendszerét részletező dokumentumok, a hivatalos adatokra azonban a megjelentek az ő esetében sem voltak kíváncsiak.

A bemutatók után iparbiztonsági és katasztrófavédelmi kérdésekkel kapcsolatban várták a kérdéseket.

Elhangzott, hogy az akkugyár létrehozásának ellenzése nemcsak Debrecenben, hanem máshol is megosztja a lakosságot. Volt, aki kifogásolta a további, épülő gyárak jelenlétét a városban, míg az egyik megszólaló a hatástanulmányt hiányolta. Lakossági kérdésre elhangzott az is, hogy a biztonsági jelentést készítő szakember még egyáltalán nem járt akkumulátorgyárban. Többen a lakosság részletes tájékoztatását hiányolták, számon kérték a fejlesztésben részt vevő szakértők minősítését, a keletkező 9 ezer munkahely kérdését, kiemelték a szén-dioxid problematikáját. A talajvízszint és a rétegvizek kérdéskörét külön kell választani – reagált az egyik megszólalónak Papp László, majd a Future of Debrecen tagjaként Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója fejtette ki szakmai indoklását.

Mikepércs polgármestere, Tímár Zoltán beszélt az általuk megtartott közmeghallgatásról, majd elmondta, hogy a hatástanulmánytól függően kész akár jogi útra lépni a település érdekében. Az egyik hozzászóló civileket kezdeményezett a monitorozó testületbe, erre a polgármester úgy reagált: meg fogják teremteni ennek a feltételeit.

A debrecenieket elsősorban a hatástanulmány részletei érdekelték a hétfői fórumon, melynek részleteit a következő közmeghallgatáson, január 20-án teszik majd közzé.

SZD