Ünnepélyes keretek között elültették a debreceni faültetési program tízezredik fáját kedden délután a Nagyerdő szívében. Még 2019-ben indította el Debrecen önkormányzata az „Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben!” programot, melynek köszönhetően az elmúlt öt évben tízezer fát ültettek el a város több pontján. Az elmúlt években a Haon is többször beszámolt a faültetésekről, tavaly év végén megírtuk, elültették a nyolcezredik fát is a településen, legutóbb pedig hírt adtunk arról is, a Föld napja alkalmából helyezték el a 9928. fát Debrecenben.

A faültetésen Papp László köszöntötte a jelenlévőket

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen elhangzott, évekkel ezelőtt Papp László polgármester és Balázs Ákos alpolgármester meghirdette azt a városzöldítési programot, amely célul tűzte ki tízezer fa elültetését Debrecenben. Ezzel párhuzamosan a városi zöldfelületek szépítése, megújítása is elkezdődött, sőt, több tízezer darab erdészeti facsemete elültetésével zöldfolyosókat, véderdősávokat is kialakítottak a Tócó mentén, és az ipari területek szomszédságában.