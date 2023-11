Jelentős véderdősítés is indul a debreceni ipari parkok környezetében

– Nem csak beszélünk a környezetvédelemről, hanem cselekszünk is. Az elmúlt években több mint 30 intézkedést hoztunk, ami a város polgárainak mindennapi életében, minden területen megjelenik. Mindegyik olyan kezdeményezés, ami a debreceniek mindennapjaiban érzékelhető, fontos és jelentőségteljes intézkedés – hangsúlyozta az alpolgármester, majd példaként sorolta a Civaqua-programot, a zöld autóbuszok beszerzését és a véderdősítést.

Az Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben! programban eddig 8 ezer fát telepítettek, s az idei évben még további 1300 darabot ültetnek el. – Tíz év múlva, amikor ezek a fák már megerősödnek és megnőnek, akkor éves szinten 45 tonna port kötnek meg. Ez két autóbusz súlyával egyenlő. Mindemellett csökkentik a városban a hőérzetet, valamint ez a tízezer fa több mint 200 liter vizet párologtat el, amivel tisztább és egészségesebb levegőnk lesz – sorolta Balázs Ákos.

Mindezek mellett az elültetett fák 32 hektárnyi árnyékot vetnek és 80 tonna szén-dioxidot kötnek meg.

Balázs Ákos elmondta, az önkormányzat a kormányzattal közösen jelentős véderdősítési programot indít el az ipari parkok környezetében, valamint folyamatban van a Civaqua-program is, melynek részeként a Tócóba jut el a Tisza vize, s az ottani fásításokkal egy zöld folyosó jön létre, mely szintén hozzájárul több városrész levegőminőségének javulásához.

A zöld és fenntartható Debrecenért dolgoznak

– A Fidesz-KDNP-frakció minden olyan cselekvést, minden olyan programot támogat, amely azt a célt szolgálja, hogy Debrecen zöld és fenntartható város legyen. Ilyen program az Ültessünk tízezer fát Debrecenbe! is, melyet 2019-es indításakor a frakció szintén teljes mellszélességgel támogatott és támogat most is – fogalmazott Papp Viktor frakcióvezető. Hozzátette, a négy éve indult program jövőre eléri a célját, s a debreceniekkel közösen ültetik el a tízezredik fát.

Az idei őszi ültetési időszakban több mint 200 helyszínen 1300 fát fogunk elültetni, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy a város minden területe – mind a kertségek, kertvárosok, mind a lakótelepek és a belváros – zöldebb, szebb legyen

– ismertette a frakcióvezető. Elmondta, önkormányzati képviselőik nap mint nap kapcsolatban állnak a debreceniekkel és minden faültetést érintő javaslatot, helyszínt jeleznek az illetékes hivatali osztály felé.

Piros Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője köszönetét fejezte ki a zöld gondolkodásért és cselekvésért, mind a városvezetés, mind a frakció és a lakosság felé. – Az itt élők mindig nyitottak a zöld kezdeményezések iránt, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljenek. Az elmúlt időszakban sok sikeres projektet tudtunk lebonyolítani – hangsúlyozta.