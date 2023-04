Az utolsó díszkörték is helyükre kerültek csütörtök délután, így már kétszáz lombos növény díszíti a Vágóhíd utca egy szakaszát.

Balázs Ákos alpolgármester a helyszínen felidézte, hogy Debrecen több mint két évvel ezelőtt új környezetpolitikát hirdetett, mely szerint zöld megoldásokkal és cselekvő magatartással szolgálják a zöld átállást. Kiemelte, hogy a cél ezzel a város levegőminőségének javítása. – Nemcsak beszélünk a környezetvédelemről és a zöld átállásról, hanem cselekszünk, teszünk is érte – fűzte hozzá. Elmondta, hogy ennek fontos eleme a város fásítása, melyre két programot indítottak el. Az Ültessünk tízezer fát nevű program a debreceniek lakókörnyezetében elültetett fák számát hivatott gyarapítani a levegő minőségének javítása és az árnyékos területek növelése céljából. Eddig valamivel több mint 7800 fát ültettek el a program részeként, melybe a Vágóhíd utcai fásítás is beletartozik. Balázs Ákos megjegyezte, hogy ez a 10 ezer fa 8 ezer gépjárműnek a hatását fogja kompenzálni, 38 ezer kilogramm szén-dioxidot köt meg az első 10 évben, naponta 40 ezer embernek elegendő oxigént termel majd, és 45 ezer kilogramm port köt meg évente. – A másik fásítási programunk a véderdősítés, melyben most magasabb fokozatba kapcsolunk – mutatott rá. Eddig 40 ezer erdészeti facsemetét és több mint 700 kis fát ültettek el, elsősorban a Tócó-patak mentén.

Balázs Ákos alpolgármester és Kovács István önkormányzati képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

Kitért arra is, hogy a napokban eredményt hirdettek abban a közbeszerzésben, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet környezetében tervezett véderdősítés és növénytelepítés ügyében. Legalább 1350 előnevelt fát, 30 ezer cserjét ültetnek és 22 ezer 400 négyzetméteren füvesítenek majd. Itt jelentős területen automata öntözőrendszert is telepítenek a tervek szerint. A közbeszerzés keretösszege több mint 800 millió forint.

Mindkét fásítási programunkkal az a cél, hogy védjük a debreceniek egészségét

– jegyezte meg.

Kovács István önkormányzati képviselő elmondta, hogy a díszkörtefákat a tavaly átadott kerékpárút mentén ültették el. – Mivel ezen a területen elsősorban nem lakóépületek találhatóak, ezzel a fasorral az volt a célunk, hogy az ipari környezetben áthaladók árnyékosabb és kellemesebb útszakaszon közlekedjenek nap mint nap – mondta. Mint elhangzott, a faültetés a városrészben folytatódni fog.