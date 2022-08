Egyrészt hivatásforgalmi jelentősége van, hiszen a Lion Office Center irodaparkban mintegy kétezren dolgoznak, közülük nagyon sokan járnak kerékpárral, nekik is segítség ez a munkahelyük megközelítésében. Másrészt turisztikai célja is van a fejlesztésnek, hiszen a gyönyörű Erdőspusztákat is meg lehet közelíteni biciklivel. Végül pedig biztonságosabbá vált a közlekedés, hiszen például a Vágóhíd utca mellett a Diószegi úton is az úttesttől elválasztott kerékpárút épült