– Városunkban alapvetés, hogy minden kivágott fa helyett 2-3 újat ültetünk, és ezt most is megtettük, sőt ettől többet, hiszen a városvezetőség elkötelezetten kitart a környezetvédelem és a fásítás, virágosítás mellett – tájékoztatott Szabó Csaba polgármester. Elmondta, általában odafigyelnek arra, hogy a Föld napjára időzítsék az ültetések befejezését, de az időjárásra tekintettel most ezt hamarabb elvégezték.

– Az önkormányzat az ősszel több mint 100 facsemetét (hárs, gömbjuhar, vérszilva) vásárolt. Ezek egy részét már ősszel elültettük, de a legtöbb február-márciusban került a helyére – mondta a polgármester. Legutóbb az Országfásítási Program keretében pályázott az önkormányzat, melyből húsz darab ezüsthársat ültettek el a Bek Pál Kertbarátkör közreműködésével Téglás utcáin, közterein és a sporttelepen.

Mindemellett kreatív alkotópályázatot írtak ki a Föld napjára, melyre az újrahasznosítás jegyében, kortól függetlenül lehetett pályázni szabadon választott műfajban: akár képet, szobrot, installációt, kollázst is be lehetett küldeni.