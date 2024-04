A debreceni Százszorszép Óvodában fákat ültetett el Balázs Ákos alpolgármester, Orosz Ibolya Aurélia, a körzet önkormányzati képviselője, Heteiné Löki Judit, az intézmény vezetője és Hajdu Imelda, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színművésze április 16-án. A faültetést a Hajdu Imelda által a gyerekeknek elmondott mese tette különlegessé – tette közzé a DMJV Polgármesteri Kabinetiroda közleményében.

Folytatódnak a 2019-ben elindított, és az új környezetpolitika jegyében az elmúlt 5 évben sikeresen teljesülő folyamatok, melyhez a város közgyűlése 2024 februári ülésén elfogadott környezetvédelmi program, a Zöld Kódex – amely az ország legnagyobb városzöldítési programja – új lendületet ad. A város önkormányzata által a Debreceni Egyetem szakembereivel közösen elkészített, tudományos alapokon nyugvó, a helyi sajátosságokra épülő és debreceni célokat megfogalmazó Zöld Kódex 50 intézkedése a debrecenieket szolgálja. Az Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben! program keretében pedig hamarosan földbe kerül a tízezredik fa a városban.

Már a finisben vagyunk! Nagyon örülünk neki, hogy ez az óvoda jelentkezett és bekapcsolódott ebbe a programba

Nagyon fontos, hogy a kicsiket játékos formában is bevonjuk ebbe a programba, illetve a környezetünk zöldítésébe. Úgyhogy itt az udvaron most mesefákat ültettünk. Szeretnénk még a városban további intézmények udvarain is fásítást végezni – mondta Balázs Ákos alpolgármester.

Újabb tízezer fa ültetése lett célnak kitűzve

Forrás: Debreceni Városháza

Itt azonban nem állunk meg, mindent megteszünk azért, hogy a természet a legjobb lehessen; a Zöld Kódex célkitűzései között újabb tízezer fa elültetése szerepel. A Zöld Kódex ezen felül számos fásítási programot tartalmaz: véderdősítéseket, a Civaqua által létrejövő vízgyűrű mentén zöld folyosókat, instant erdőket, városi gyümölcsöskerteket, melyből az elsőt már Józsán el is indítottuk. A debreceniek a Zöld Kódex szavazásán, melyre 60 ezer szavazat érkezett, a fásítási programokat az elsők közé választották meg. A fák a legjobb barátaink. Szeretnénk, ha Debrecenben jobb lenne a levegő minősége, és a fák nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy megtisztítsuk a város levegőjét.