A tavalyi igazi mélypont volt a hazai mezőgazdaság elmúlt évei között, ugyanis a szomszédban dúló háború okozta gazdasági nehézségek, az energiaválság és a magas infláció mellett történelmi mértékű aszály is sújtotta a gazdálkodókat. Az idei év – a csapadékmennyiséget tekintve – már kedvezőbben alakult; a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, valamint a vármegye két agrárgazdasággal foglalkozó vállalkozását kértük meg, hogy értékeljék 2023 kukorica és napraforgó termelésének eredményeit.

A 2022-es történelmi aszály következtében az alföldi kukoricatermés szinte teljes mértékben megsemmisült, illetve a napraforgóban is terméskiesést okozott. Az aszálytól, a kukorica újbóli megsemmisülésétől félve, illetve jelentős terméseredmény csökkenésétől tartva a gazdálkodók növelték az őszi kalászosok vetésterületét, ez azonban természetesen a tavaszi vetésű kukorica és a napraforgó vetésterületének csökkenésével járt

– írta megkeresésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hajdú-bihari szervezetének kommunikációs osztálya. 2023-ban a kukorica vetésterülete vármegyénkben 28 százalékkal csökkent, a napraforgóé 7 százalékkal lett kevesebb. Az őszi és tavaszi kalászos kultúrák területei szinte kivétel nélkül növekedtek.

Az ukrán gabona kedvezőtlen helyzetet eredményezett

2022. őszén megkezdődött az ukrán gabona beáramlása az európai, köztük a magyar piacokra, mely eddig nem tapasztalt kedvezőtlen helyzet elé állította a magyar termelőket. Az Európai Unió által Ukrajnának biztosított teljes vámmentesség, a szállítási útvonalak megváltozása a világ gabonapiaci helyzetét teljesen felborította. – Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy az orosz és az ukrán gabona telítette az európai termelők eddigi exportpiacait. A helyzet komoly financiális problémát jelent a mindennapokban, hiszen egyszerre jelent piacvesztést és jövedelemkiesést. Az értékesítési árak visszaestek a 2021. évire, az input anyag árak – még ha 2023-ban mérséklődtek is 2022-höz képest – 2021 óta emelkedtek. A helyzet egységes uniós kezelést igényel – mutatott rá a hajdú-bihari NAK.

Az idei csapadékos tavasz után a gazdák reménykedtek a jó termésben, egyesek rekordtermést vártak. Ugyanakkor a tavalyi terméskiesés miatt a gazdálkodók nem tudtak elegendő tápanyagutánpótlást biztosítani a növények számára, a nyári kánikulai időszak átmeneti vízhiányt okozott, így a rekordtermés elmaradt.

Jó lett a minőség

Vármegyénkben a napraforgó termésátlaga 2,8 és 4,5 tonna/hektár közötti volt idén. Sok esetben problémát okozott a vegetációs időszak csapadékos időjárása miatt a nagy mértékű gyomosodás, és helyenként gombabetegségek ellen is védekezniük kellett a gazdálkodóknak. A termés minősége jó. Az utóbbi 4 év legjobb termésmennyisége ez az eredmény, a végleges vármegyei átlaga 3,3 tonna hektáronként.

A csapadékosabb tavasz és kora nyár kedvezett a kukorica fejlődésének. Termésátlaga jól alakult, a vármegyében 7-10 tonna között szórt leginkább; gyengébb termőhelyeken 4 tonna/hektár volt a termés, de az öntözött területeken elérte a 14 tonna/hektár eredményt is.

A legtöbb esetben nem volt szükség a szárításra, 11-14 százalékos víztartalommal takarították be a táblákat. Raktározási gondok nem voltak; átmeneti, a szárírtókapacitás szűkössége miatti lokális, a raktárak ütemezésében 1-2 napos várakozás előfordult. A termény minősége jó, az idei termés toxinmentes – tudtuk meg.

A gazdasági körülmények még nem ideálisak

Harangi Sándor növénytermesztő mérnök, a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. növénytermesztési főágazatvezetője a Hajdú Online megkeresésére elmondta, összesen 3 ezer hektár szántóföldön gazdálkodnak, amelynek 1080 hektáros területén fővetésű kukoricát, 210 hektáron másodvetésű kukoricát termesztettek idén, míg napraforgót 250 hektáron.

A 2022-es évhez képest idén teljesen más viszonyok voltak. Tavaly a teljes kukoricatermést lesilóztuk és a szarvasmarhaállományunk takarmányaként használtuk fel. Az idén csapadékosabb volt a tavasz és a nyár is, ráadásul viszonylag jó elosztásban, így aránylag egy jó, 115 mázsa nettó átlagtermésünk lett kukoricából

– értékelt a szakember. Hozzátette, bár a termés kedvezően alakult, a gazdasági körülmények továbbra is mélyponton vannak: a felvásárlási árak alacsonyak maradtak, az inputanyagárak pedig történelmi csúcsokat döntögettek.

– A tavalyi évhez képest a napraforgónak és a kukoricának is a mennyisége és minősége is nagy mértékben növekedett és javult, az elvárásokhoz képest egy kis mértékben kevesebb lett, de így is egy jó közepes eredménnyel zártuk az évet – mondta megkeresésünkre Nyakas András, a Nyakas Farm vezetője. Napraforgót 250 hektáron, kukoricát 70 hektáron termesztettek.

Hidegebb, csapadékosabb telet várnak

Harangi Sándortól megtudtuk, bár az őszi gabonákat elvetették, problémaként a pockok számának növekedése jelentkezett, s az ellenük való védekezés igen korlátozott. – A kártevők kipusztulása érdekében jó lenne egy hidegebb, fagyosabb téli időszak huzamosabb hóborítással a földeken – tette hozzá.

– A területek év végi feladatait időben be tudtuk fejezni. Az őszi munkálatokat néha nehezítette az esős időjárás, de ennek ellenére minden földmunkát sikerült befejezni. Elsősorban csapadékos telet várunk, hogy a talaj vízkészlete feltöltődjön, és raktározza a csapadékot a következő vegetációs időszakra. Reméljük, az előző évekhez képest hosszabb fagyos periódusok lesznek a télen, ez elősegítené a kórokozók és a kártevők gyérítését – mondta Nyakas András.

A kukorica és napraforgó terméseredményei az elmúlt 4 évben Hajdú-Bihar vármegyében kultúra 2023. (t/ha) 2022. (t/ha) 2021. (t/ha) 2020. (t/ha) kukorica 8,88 1,82 6,04 9,53 napraforgó 3,30 1,78 2,60 2,94