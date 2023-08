A párbeszéd, a közös gondolkodás terepe

Vaszkó László, a Farmer Expo igazgatója köszöntőjében elmondta, az elmúlt harminckét év alatt még nem találkozott ennyire nyugtalan, bizonytalan cégekkel. – Rekord áron a gabona, a kukorica, az energia. Háború van, pandémia volt és aszály. Nehéz helyzetbe került az állattenyésztés és a növénytermesztés – sorolta, majd hozzátette: ebból a kaotikus helyzetből csak a közös gondolkodás jelenthet kiutat.

A mostani kiállítás erre kiváló terep: aki ezen részt vesz, az azért teszi, mert úgy látja, hogy a régióban van potenciál, van piaca. Véleménye szerint aki nyitott arra, hogy bekapcsolódjon a párbeszédbe, az itt van a Farmer Expo-n, akár kiállítóként, akár látogatóként.

A Farmer Exponak és a Debreceni Egyetem agrárszektorhoz kötődő attitűdjének rendkívül fontos eleme a párbeszéd, a közös gondolkodás. Ugyanis a mi egyetemünk egy multidiszciplináris agrártudományt épített fel az agrárium mögött. Vannak befejezett projektjei, piacra lépett termékei, szabadalmak, exporttevékenysége. A jövő itt van

– fogalmazott Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. Kiemelte, az intézmény rendelkezik Agrár Kabinettel is a képzési karok, kutatóintézetek mellett. Ennek több ülését szervezték a parlamentben, amely a nemzetközi kapcsolatok építéséhez jelentősen hozzájárult. – A Debreceni Egyetem egy oktatási intézmény, amely rengeteg potenciállal rendelkezik az innováció területén. Amiben viszont most, azonnal segíteni tudunk, az a nemzetközi kapcsolatrendszerünk. Olyan országokkal is kapcsolatban állunk, melyek piacai kevésbé ismertek számunkra, mivel kívül esnek azon a gazdasági térségen, amelyhez hazánk tartozik – emelte ki a rektor.

Debrecen a magyar agrárium egy meghatározó pontja

– Az elmúlt évek történéseinek ismeretében a pesszimizmus nem alaptalan, de arra a legjobb orvosság a gondolkodás – fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere.

Rámutatott, a történelem során több alkalommal is került a nemzet nehéz helyzetbe, de mindig sikerült egy pozitív jövőképet építeni és azt utána megvalósítani. Példaként hozta Debrecent, amely a magyar agrárium egyik meghatározó pontja az Alföld közepén a jelent és a jövőt illetően. A város jelentős termőterületek centruma, újjáépült élelmiszeriparral, mely utóbbi ágazat néhány évtizede még mélyponton volt, de ma már megtalálta újra a helyét a térségben.

Mindemellett pedig jelentős helyben az agrár közép- és felsőoktatás is, amely évről vére több ezer szakembert bocsát ki – mondta a polgármester.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő rámutatott, míg a háború másnapját, kimenetelét vagy eszkalálódását nem látjuk előre, de azt igen, hogy minden évben lesz tavasz, minden évben vetni, majd aratni kell. – Az kétséges, hogy lesz Európai Unió 200 év múlva, de az bizonyos, hogy Magyarország és Debrecen igen. Ezt a történelem is bizonyította – mondta. A honatya hangsúlyozta, azzal kell foglalkozni, ami van és lesz. Brüsszel „percemberei”, s azok ötletei, tervei és javaslatai nem előre mutatóak, azok ellen harcolni kell. Mint fogalmazott, az, hogy az ostobaságaik ellen vagyunk, nem azt jelenti, hogy elfordulunk a fejlődéstől és a fejlesztéstől.

Az öntözés megoldása nem tűr több halasztást

– Van most egy olyan helyzet, amivel még nem találkoztunk. Nehéz megmondani mi lesz egy év múlva, de a magyar gazdák iránymutatást szeretnének kapni, stratégiai tervezésre van szükség. A jelek, amiket tapasztalunk, nem adnak okot az optimizmusra, de képesnek kell lennünk értelmes, értelmezhető stratégiát összeraknunk. A Farmer Expo ebben mutat nekünk utat, a standok magukban hordozzák az optimizmusra okot adó jövőképet – fogalmazott köszöntőjében Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, vármegyei szervezetének elnöke.

Kritikusabb hangot megütve pedig hozzátette: a legfontosabb a vízgazdálkodás megoldása, amelyhez együttműködésre van szükség. Az elmúlt évben sokat foglalkozott ezzel a szakma, de érdemi előrelépés nem történt. Az el nem végzett munka pedig most visszaütött.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke elmondta, immár hagyomány, hogy a Magyarok Kenyere program vármegyei eseményét a Farmer Expo-n tartják. – Ajándékként, a nemzet ajándékaként segítünk mindazoknak, akiknek élethelyzete azt megkívánja. Ez a szellemiség hatja át a programot, amely kiemelten őrzi a tradíciókat, hagyományainkat, a magyar gazda szellemiségét és nemzeti értékeinket – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a háború, az emberi értékek lábbal való eltiprására adott válaszunk az összefogás, amely hitet és erőt ad. Elmondta, a tavalyi, mintegy ezer tonna mennyiségű búzát meghaladó lesz az idei adományok mennyisége.