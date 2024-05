Május 6-án, az Árpád téri épületben Pappné Győri Tünde, a Czifra Palota bábcsoport vezetője nyitotta meg az ünnepi rendezvényt, majd a Déli-Báb csoport A tök és az ökör című mese előadás következett, melyhez a létavértesi Zimberi banda szolgáltatta az élő zenét.

A városban nagy hagyománya van a bábjátéknak

A Gyermeksziget Óvodában 17 évvel ezelőtt alakult meg az óvodapedagógusokból álló Cifra Palota bábcsoport, akik évről évre egy-egy népmesét dolgoztak fel az óvodások örömére. Tevékenységük a mese dramatizálásán túl a bábok, díszletek és jelmezek elkészítését is magában foglalta. Előadásaik során a hagyományos kesztyűbábok mellett óriás bábokat, marionett figurákat, saját készítésű esernyős bábokat, és ötletes előadásmódokat is alkalmaztak. A néphagyomány ápolását úgy is erősítették, hogy az előadásaikon a mesékhez népdalokat, élő népzenét társítottak.

A kezdeti óvodai sikerek után már felléptek iskolákban, az idősek otthonaiban, helyi és környező települések rendezvényein, és határon túl is.

Forrás: Kővári Krisztián-archív

Évek óta gyermek bábcsoportot is működtetnek óvodásokkal és általános iskolai tanulókkal, akikkel megyei és országos fórumokon is megmérették magukat.

Az elmúlt évek alatt a sok meséhez nagyon sok báb készült, és az önkormányzat támogatásával két évvel ezelőtt megnyílhatott az országosan is egyedülálló Báb-Kincs-Tár, amely méltán büszkesége a településnek. és egyfajta bábművészeti kiállítóhelyként szolgál, lehetőséget nyújtva a látogatóknak a bábművészet alaposabb megismerésére.

Rajzpályázatot hirdettek

Az évforduló ünnepi eseményhez kapcsolódva rajzpályázatot hirdettek óvodások és alsó tagozatos tanulók részére, melyre több mint száz alkotás érkezett. A kis alkotók képeiken megjelenítették mi tetszett nekik legjobban a Báb-Kincs-Tárban. A legjobb alkotásokat Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője értékelte.

A gyerekek munkáiból rendezett kiállítás megtekintésével –mely most is látogatható- zárult a program. Előzetes jelentkezés a művelődési házban.