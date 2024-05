A Hír FM debreceni stúdiójában Dubóczky Krisztina beszélgetett Terdik Angéla Kölcsey-díjas fazekas népi iparművésszel, akinek a látványműhelye a DEMKI Tímárházban található.

A beszélgetés során kiderült, hogy Debrecenben nagy hagyománya van ennek a népi mesterségnek, virágkorát az 1800-as években élte, a debreceni kerámia pedig országosan is egyedülállóan gazdag szín- és formavilággal rendelkezik, de külföldön is nagy népszerűségnek örvendett. Ma is sokan érdeklődnek a kerámia dísztárgyak iránt, és hobbiként is egyre többen ismerkednek meg a fazekas mesterséggel.