Gombamód szaporodó debreceni zenekarok, tavaszi belvárosi zsongás, régi-új helyszínek reggeltől hajnalig. Röviden ez várható a 2024-es Made in Debrecen Fesztiválon. Az elmúlt két év nagy sikereire rálicitálva március 23-án már nem nyolc, hanem kilenc helyen váltják egymást a debreceni bandák egészen reggel 10-től, s a legtöbb színpadon éjfél után sem áll meg a koncertek sora - olvasható a szervezők közleményében.

Mint írták, közel 180 helyi zenei formáció adta le jelentkezését a 2024-es Made In Debrecen Fesztiválra, melyek között majdnem negyven teljesen új név is szerepel a régi ismerősök mellett. Ez a szám mutatja meg legjobban, hogy a városban jelentős – nyugvó – potenciál van, s ha az álmos hétköznapokból van lehetőségük megmutatniuk magukat, nagyon sokan lépnek ki a fényre – jelen esetben a színpadra.

Új helyszínek csatlakoznak

Az elmúlt két év fesztiváljaihoz képest forradalmi változások nem várhatók idén, hiszen a bevált recepten nem érdemes változtatni, de a megrendítően magas zenekari jelentkezések láttán az eddigi nyolc helyszínt kibővítve kilenc színpadon kellett elhelyezni a programot. A Roncsbár, az Incognito, az Ifiházban működő Rocksuli nagyterme valamint galériája, a felújítás után visszatérő Desz24, a Bakelit és a Stay Beer Bar mellé csatlakozik a város művészeti ütőere, a MODEM, valamint a Baross utcán évek óta működő Malter is.

A MODEM és a Malter bevonásával a város kulturális szövetében eddig is fontos szerepet betöltő bázisokat sikerült a fesztivál részeivé tenni, ezáltal a korábbi alkalmakhoz képest is erősebb a kollektív üzenet, amit a MiD hordoz:

Ez az egy nap minden ízében Debrecenről szól és a zenén alapuló közösségek összetartó erejéről. Mivel a rendezvény minden programja ingyenes, a nézőszámot legfeljebb megtippelni lehet - a legszerényebb becslések szerint is 5000 ember fordult meg tavaly a reggeltől éjjelig tartó programkavalkádon.

Az elmúlt két év hagyományainak, valamint a brand alapítójának, a Made in Pécs Fesztivál lebonyolításának megfelelően idén is egységesen 20 perces koncerteket láthat a közönség az összes helyszínen.

Már-már megszokott, hogy reggel 10-kor a legelső idősávban emblematikus formációk nyitják a napot - ez idén sem lesz másképp: a debreceni kötődésű Szabó Balázs és Ölveti Mátyás (Szabó Balázs Bandája) duója, Nagy Bogi, Erdős Fruzsi, Dánielfy Gergő, a Lyuhász Lyácint Bt. vagy épp a hosszú szünet után nemrég feltámadt Necropsia alapozzák meg a nap hangulatát.

Ismét lesz egy vendégváros

Idén egy vendégváros képviselteti magát a fesztiválon, méghozzá az északkeleti régió egyik fontos kulturális és turisztikai központja, Eger. Az egykor virágzóbb napokat is látott egri könnyűzenei színtér a mai napig ad meghatározó zenészeket az ország különböző bandáinak, s a várost ezúttal olyan formációk képviselik, mint az ODD ID (ex-Ethnofil) énekesnője, a nemrég folkos szólólemezzel jelentkező Okos Viola, a grunge és metál szcéna egyik helyi bástyája, az AllSuckAll, valamint a kétezres évek progresszív és stoner rock irányzatának egyik országosan is fontos zenekara, a mai napig aktív Shapat Terror.

A Made In Debrecen Fesztivált alulról jövő kezdeményezésként a 35 éve a helyi zenei közösségeket formáló és támogató debreceni Rocksuli, valamint a hozzá csatlakozó öntevékeny csoportok és civilek szervezik, több száz önkéntes munkaórát áldozva a rendezvényre. A Fesztivál megvalósítását az előző évekhez hasonlóan kiemelten támogatja Debrecen városa, de a piaci szféra egyre több szereplője is felsorakozik a rendezvény mellett.