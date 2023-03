Sokan a reggeli kávét már metálvillával kavarták szombat délelőtt, a Made in Pécs nyomán Debrecenben immár második alkalommal megrendezett Made In Debrecen belvárosi helyszínein. A szervező Debreceni Rocksuli az erős kezdés közönségcsalogató elvével operálva ismert neveket tűzött a line-up tetejére, mint Kovács Tamás, Likó Marcell vagy A Nyughatatlan, de figyeltek arra is, hogy a 165 fellépő közül a hasonló műfajban mozgók többé-kevésbé egy színpadon váltsák egymást.

Forrás: Molnár Péter

Azok a Z generáció előttiek, akik előre feltérképezték, kit, mikor, hol hallhatnak a tavasz – talán mondhatjuk – legmenőbb debreceni programnapján, azt láthatták, hogy a fiatalabb bandák névválasztásának hátterében akár automata zenekarnév-generáló applikáció állhat. Így jegyeztük meg a Mutatis Mutandis formáció nevét, akik az Ifiház Galériában tették oda magukat, a szó szakmailag legnemesebb értelmében. Az állókoncertek Campus Fesztivált idéző nyers bája itt, ahogy a Roncsbárban is megmutatkozott a közönség soraiban. Talán a kora délutáni időpont és ezzel a koncerttérbe szemtelenül beszűrődő napfény miatt, de ekkor még azt az óvatosságot láttuk a hallgatóságon, mint a fogászati szűrésre érkező nyolcadikosokon: ki lesz vajon az első, aki megmozdul. Ahogy a Made In Debrecen Fesztivál lassanként a bulizás viszonylatában normál napszakba csúszott, úgy lazultak le a látogatók, és lépett át az egész belvárosi kavalkád metálmatinéből rendes szombat estébe. Nemcsak a nyolc helyszín, hanem az azokat összekötő útvonalak is részévé váltak a bulinak így vált kimondottan hangulatos fesztiválvárossá több sétálóövezet, ahol a legtöbben tegnap még tornazsákkal szaladtak a villamos után, vagy üzenetírás közben igyekeztek kikerülni a biciklis futárt.

Útkeresők, úttaposók

Hogy milyen megalapozott létjogosultsága van debreceni zenészeknek könnyűzenei minifesztivált szervezni, több olyan produkció is bizonyítja, ami vagy mert még üdítően friss, vagy mert már több évtizedes múltját porolta le, hogy húsz percre színpadra álljon. Sokan emlékezhetnek például az éppen húsz éve alakult Monchichi Potenciálra, a régi első trip-hop formációra, melyben később országosan ismert zenészek játszottak. Az együttes a Roncsban ünnepelte születésnapját, ahogy első EP-jét a szintén régi motorosokból álló Blues From Hell a Sikkben.

Forrás: Molnár Péter

Az egyébként nem célzottan keresztény zenei attitűdöt képviselő Roncsbárban kimondottan üdítő jelenség volt a délután koncertező Neonhal, a húszperces minikoncertre (merthogy minden formációnak ennyi járt) sokan voltak kíváncsiak, igaz, a debreceni zenekar egyébként is meglehetősen aktív. Szintén négyévszakos fellépő a nemzetközileg is egyre keresettebb Bordó Sárkány Régizene Rend, mégis fontosnak tartották, hogy helyet kapjanak a fellépők között, nevezetesen a Sikk Klubban.

Ha léteznek könnyűzenei lokálpatrióták, és a 2. Made In Debrecen Fesztivál közönségeként látták a fiatal tehetségeket a hangszerek vagy a mikrofon mögött, elégedetten nyugtázhatják: nemcsak megbízható gyökerei, hanem tehetséges új hajtásai is bőven vannak Debrecennek.

SZD