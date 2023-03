Tavaly a vártnál is nagyobb sikerrel debütált, idén ezért még nagyobb, változatosabb és izgalmasabb lesz a cívisvároshoz kötődő zenészek és formációk ingyenes fesztiválja március 25-én, szombaton. A szervező Rocksuli Debrecen igazgatója, Balogh Miklós Péter kedden a Haonnak elmondta, hogy idén is húsz percet kapnak majd a produkciók, melyek között újonnan alakult és több évtizede fennálló, valamint a fesztivál kedvéért újra összeállt együttesek is vannak.

Forrás: Kiss Annamarie

Minden helyszínen, köztük a Roncsbárban, a Rocksuliban, a Bakelitben, a Stay Beer Barban, a Sikkben és az Incognitóban is erős kezdés várható, ahol délelőtt 10 órától Nagy Bogi mellett A Nyughatatlan, a Lux Együttes, és a PG Csoport is fellép.

Forrás: Kiss Annamarie

Az összes koncert ingyenesen látogatható, köztük a vendégvárosok, Veszprém és Marosvásárhely bemutatkozása, az éjszakába nyúló (debre)zenélést pedig négy helyszínen zárják DJ-k. A teljes line-up elérhető a fesztivál Facebook- és Instagram oldalán, valamint a Csapó utcán felállított molinón.

SZD