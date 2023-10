A konténerben elhelyezett mini közösségi teret, amelyet a Rocksuli rendezett be hangszerekkel, hangtechnikai felszerelésekkel, pályázat útján nyerte el a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, így ebben a nevelési évben a Fazekas diákjai zenélhetnek az iskola udvarán elhelyezett térben – tudatta a város önkormányzata közlésében.

Debrecen közgyűlése 2019-ben nem csak elfogadta a város könnyűzenei stratégiáját, de abban is tett vállalásokat, hogy annak szereplőivel közösen építi tovább a kultúrának ezt a szeletét. Ennek eredményeként több projekt megvalósult városunkban: többek között a Zenei Támogatási Program, a Made in Debrecen Fesztivál és a Zenedoboz pályázat.

A Zenedoboz alapja, hogy a Debrecen Turisztikai Ügynökség csak a turistaszezonban tudja kihasználni a konténerét, így azt októbertől áprilisig más típusú funkciókra kínálta fel a kulturális intézmények számára. Ezt követően született meg a debreceni középiskolásoknak szóló pályázat ötlete, melynek célja, hogy évente más-más debreceni középiskolában, zenei tehetséggondozó pontként működjön a konténer.

Aranyi Imre, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium intézményvezetője a Zenedoboz átadóján felidézte, hogy az iskola a 2023/2024-es tanévben ünnepli fennállásának 150. évét, majd arról szólt, hogy a közösségi tér kiváló lehetőség arra, hogy a könnyűzene területén is minden diák kibontakoztathassa képességeit.

Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy a Zenedoboz a harmadik tanévet kezdi meg Debrecenben. – A Csokonai Gimnázium és a Tóth Árpád után érkezett ide a doboz, amelynek az a küldetése, hogy a zene iránt érdeklődő, vagy aktívan zenélő közösséget próbálja meg kicsit összekovácsolni egy olyan helyen, ahol erre egyébként nem lenne lehetőség – fogalmazott. Mint mondta, a Zenedoboz sikerességét mutatja, hogy annak köszönhetően több új zenekar is alakult, amelyek tavasszal a Made in Debrecen Fesztiválon is bemutatkoztak. Hozzátette, bízik bennem, hogy a Fazekasban is alakulnak zenekarok, amelyek fellépnek az áprilisi Made in Debrecen Fesztiválon.