Debrecen önkormányzata pályázatot hirdet pályakezdő amatőr könnyűzenészek részére; a Zenei Támogatási Program részleteiről szerdán volt szó a Nagyerdei Víztoronyban.

Puskás István alpolgármester elmondta, hogy ebben az évben az előzőektől eltérően két kategóriában, zenei felvétel készítésére és videoklip-készítésre jelentkezhetnek a kezdőnek minősülő debreceni zenészek a debrecen.hu oldalon.

A Rocksuli évzáró koncertjén várható az ösztöndíjak átadása, a szervezők szükség esetén segítenek az pályázat helyes formátumú megírásában is. A programra Debrecen önkormányzata 2 millió forintos keretösszeget biztosít.

– Szeretnénk, ha a jövőben nemcsak az önkormányzat, hanem a társadalmi szerepvállalás jegyében az itt tevékenykedő gazdasági szereplők is támogatnák a debreceni amatőr zenészeket – jegyezte meg.

Nemzetközi hálózatokhoz is csatlakozott a közelmúltban a debreceni zenei szcéna.

Süli András

Forrás: Kiss Annamarie

A nemrég lezárult Volucities-programról Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója elmondta, hogy olasz és lettországi zenei klubokkal, valamint az egyetemmel karöltve 70 ezer eurós támogatással indult el 2021-ben. A program arra kereste a választ, miként vonhatók be a fiatalok önkéntesként a zenei klubok működésébe.

A tizennégy résztvevő így a jegyszedéstől a műhelytitkokig gyarapodhatott új ismeretekkel, közülük hatan külföldi tanulmányútra mentek, míg az olasz és a lett partnerek az előző héten jártak Debrecenben.

Tarolt a Made In Debrecen

A szervezők egyetértenek abban, hogy Debrecenben egyre több élőzenés játszóhelyre van szükség, ennek kapcsán összegezte Balogh Miklós Péter, a Debreceni Rocksuli vezetője a napokban megrendezett Made In Debrecen Fesztivált.

Balogh Miklós Péter beszél

Forrás: Kiss Annamarie

Mint mondta, minden szempontból nagyobb volumenű volt az idei rendezvény a tavalyinál, 161 koncert valósult meg, és már a délelőtti programokra is sokan voltak kíváncsiak, az érdeklődés pedig kitartott egészen éjfélig.

A szervezők már a 3. Made In Debrecen időpontját is kitűzték, és abban reménykednek, hogy országos szinten is népszerűvé válik az elsőként Pécsett életre hívott kezdeményezés.

SZD