Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere február 19-én ünnepelte az 56-ik születésnapját, ennek alkalmából pedig a Duna TV Család-barát című műsorába is meghívást kapott.

A beszélgetés elején szóba került a legutóbbi klipforgatásuk is, amely kapcsán az énekes megosztotta azt is, hogy a forgatás egy munkanapon történt, így össze kellett hangolniuk a helyi dolgozókat és a stábot is. Mint mondta, köszönettel tartoznak azért, hogy az érintett dolgozók rugalmasan álltak hozzájuk, de megjegyezte, volt egy-két olyan pillanat, amikor látta a meglepődött arcokat, amint épp azon töprenghettek, hogy jól látják-e, Lukács Laci mossa az ablakot.

Ezek után persze kitértek a rocklegenda születésnapjára is, aki elmondta, nem ezek a napok azok, amikor számot vet arról, hogy mi minden történt vele.

A zenekarral gyakran szoktuk azt mondani, ez ez ilyen szempontból rám is igaz, azt gondolom, természetesen örülünk a múltunknak, tiszteljük, becsüljük, amit eddig csináltunk, de a jelenben élők vagyunk, és a jövőbe tekintőek vagyunk.

Lukács Laci elmondta, ő soha nem volt egy önajnározós figura, ha voltak ünneplések, akkor azt mások szervezték neki.

Természetesen szóba került az is, hogy már gőzerővel készül a Tankcsapda a koncertekre, hamarosan indul is a turnéjuk, ráadásul egy új lemez is szerepel a tervek között.

Nem meglepő ajándék

A műsorban a meglepetés sem maradt el, Dombi Tibi, a Loki legendája is felköszöntötte a rockert, egy fekete, DVSC-s pólót adott át neki ajándék gyanánt, amely teljesen érthető is. Lukács Laci ehhez kapcsolódva elmondta, a focistával évek óta jó barátságot ápolnak, már 29 éve ismerik egymást, ráadásul a Loki számára is nagyon fontos.

Kiderült az is, hogy az énekes rendszeresen félmaratonokat fut, amely Dombi Tibit is arra sarkallta, hogy kipróbálja a testmozgás ezen formáját is, így rendszeresen együtt szoktak futni.

A teljes beszélgetést a mediaklikk.hu oldalon nézhetik meg.