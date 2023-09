Megjelent a Tankcsapda legújabb dala és videoklipje. A Pesten megjelent Isten című dalt élőben először, a Budapest Parkban hallhatják a rajongók - olvasható a portálunkhoz eljuttatott közleményben.

– Folyamatosan születnek az új dalaink, legutóbb nyár elején, júniusban jött ki az Ez az a nap – nyilatkozta Lukács Laci. – Hamarosan egy komplett új lemeznek is nekiállunk, de addig is szerettünk volna mutatni még egyet az új témák közül. Ez a dal, a Pesten megjelent Isten a Tankcsapda lazább, dallamosabb arcát mutatja, leginkább a zenekar korai, punk and roll korszakát idézi.

Forrás: Tankcsapda-archív

Mint írják, a dalhoz készült klipet ismét Nagy Bence rendező és a FINAL. Productions készítette, ezúttal egy igen exkluzív helyszínen.

– A klip sokrétű előkészítő munkát, egy nagyon hosszú forgatási napot igényelt és jelentett mind a stáb, mind a zenekar, és ugyanígy a helyszínt biztosító MOL Campus dolgozói számára is – árulta el Fejes Tamás. – A MOL és a Tankcsapda együttműködése 2010 óta tart és többet takar, mint sima szponzoráció, közösen, időről időre különleges dolgokat tudunk létrehozni, olyanokat, melyek többek, mint egy logómegjelenés.

A forgatás izgalmasan kezdődött, a Tankcsapda frontemberét közel 3 órán át, 120 méter magasan, egy emelőkosár segítségével lógatták ki az épület mellett és a szerepe szerint még ablakot is pucolt Lukács Laci. Ami a magasságot illeti, ezúttal az is elmondható, hogy a Tankcsapda még sosem zenélt ilyen magasan. Hozzátették, a klip kedvéért felköltöztették a teljes felszerelésüket a torony legmagasabb pontjára, ezzel megdöntötték 2010-ben felállított saját rekordjukat, amikor is az Andrássy úton, a Párisi nagyáruház tetején koncerteztek.

Forrás: Tankcsapda-archív

– Látványos videoklipet szerettünk volna készíteni a Duna partján – folytatta Sidlovics Gábor, a zenekar gitárosa. – Így nem volt kérdés, hogy Budapest legmagasabb és legmodernebb épülete, a MOL Campus jó helyszín lehet erre, nem csak a magassága, de a hight-tech irodai környezet is jól passzolt a dalhoz. Látva az eredményt, szerintünk megint egy olyan dolog született, amit mindhárman nagyon szeretünk, és reméljük, a rajongók is így lesznek vele!

A Pesten megjelent Isten élőben szeptember 22-én debütál, de a klipet addig is nézzétek meg itt: