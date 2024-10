Újabb Fülöp-szigeteki szalagos varánusz kelt ki a debreceni állatkertben – hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán a Zoo Debrecen. Mint írják, az újabb csöppség a debreceni tenyészpár második sikeres utóda. A Fülöp-szigeteki szalagos varánusz (Varanus cumingi) egy ritka és veszélyeztetett faj, amely a Fülöp-szigeteken honos, ezért is különösen nagy büszkeség, hogy a debreceni állatkert is hozzájárulhat a megőrzéséhez. Ez a csodás siker 5 év kemény munkájának gyümölcse, és nemzetközi szinten is nagy elismerés, hiszen világszerte mindössze 17 helyen található ilyen varánusz.

Forrás: Facebook / Zoo Debrecen

A kis varánusz jelenleg a Pálmaház biztonságos kulisszái mögött cseperedik, de az állatkert bejegyzéséből az is kiderült, hamarosan a látogatók is találkozhatnak majd vele.