Az 500 millió forintos keretösszegű debreceni panelprogram felhívásán homlokzatok és födémek hőszigetelésére, nyílászárócserére és liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére, felújítására pályázhatnak a lakóközösségek. Az előző évtől eltérően több újítás is került az ez évi támogatási rendszerbe.

A panelprogram idei újításáról kérdeztük Papp László polgármestert

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Papp László, Debrecen polgármestere érdeklődésünkre elmondta: az idei felhívásra május 1. és október 31. között nyújthatják be kérelmeiket a lakóközösségek. A tavalyi felhívásra 16 pályázat érkezett be, a pozitív elbírálást kapottak – hat pályázat nyert, összesen 161 millió forint értékben – fele-fele arányban vonatkoztak liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére, valamint homlokzat és födémek hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére.

Új elemek is kerültek a panelprogram felhívásába

Az idei újításokkal kapcsolatban kifejtette, pályázat benyújtására az iparosított technológiával épített panelházak mellett az 1990 előtt épült, minimum 12 lakásos téglaépítésű épületek társasházként működő lakóközösségei, illetve debreceni székhelyű lakásszövetkezetek is jogosultak.

– A tavalyi év tapasztalatai alapján a liftek cseréje mellett bekerült azok felújítását is célzó támogatás. Bízom benne, hogy ez évben is minél többen élnek ezzel a lehetőséggel. A programot a következő években is tervezzük fenntartani, legalább ekkora keretösszeggel – mondta Papp László.