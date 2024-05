Május 14-én immár 15. alkalommal szervezte meg a Magyar Kerékpárosklub a Bringázz a munkába! kampány keretében a tavaszi Bringás reggelit és uzsonnát, mely idén már több, mint 100 helyszínen várta a kerékpárral munkába indulókat, amiről már korábban is beszámoltunk, azonban most az EDC Debrecen közleményéből kiderült az kezdeményezés háttere is.

Az eseményen részt vevő szervezetek nemcsak egy nap erejéig képviselik a fenntartható közlekedés és az egészségtudatos életmód iránti elköteleződést, de elszántan igyekeznek a szervezeti alapértékek közé emelni azt

Az EDC Debrecen évek óta zászlóvivője a fenntartható közlekedés ösztönzésének, sorozatban 5. éve nyerte el a „Kerékpárosbarát Munkahely” díjat, ebből két alkalommal kategóriagyőztesként, mely címek elnyerésével egy-egy új kerékpárral gazdagodott a céges flotta. Az EDC a kerékpáros munkába járás feltételeinek folyamatos fejlesztésén túl kiemelt szerepének tartja nemcsak házon belül, de egész Debrecenre kiterjedően a fenntartható mobilitás promotálását. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy immáron 3. éve tölt be katalizátor szerepet a városi szintű Bringás Reggeli mozgalom szervezésében.